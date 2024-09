L'organo giudiziario più alto dell'Algeria ha regolato il tasso di vittoria elettorale del presidente Tebboune all'84,3%.

Il Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha vinto un secondo mandato con il 84,3% dei voti, secondo i risultati ufficiali finali. Omar Belhadj, presidente del Consiglio Costituzionale dell'Algeria, ha annunciato sabato su radio e televisione che "Abdelmadjid Tebboune è stato rieletto per un secondo mandato". Si tratta di un leggero calo rispetto alle prime cifre annunciate dalla commissione elettorale ANIE, dove Tebboune aveva ottenuto quasi il 95% dei voti.

I due competitor di Tebboune hanno contestato i risultati iniziali e hanno presentato un reclamo al Consiglio Costituzionale. Abdelaali Hassani, presidente del partito moderato islamico "Movimento per una Società Pacifica" (MSP), è riuscito a ottenere il 9,56% dei voti (in aumento dal 3,17%) nei risultati finali pubblicati. L'ex giornalista e senatore Youssef Aouchiche del partito di opposizione Fronte delle Forze Socialiste (FFS) ha ricevuto il 6,14% dei voti (in aumento dal 2,16%).

Più di 40 milioni di cittadini sono stati chiamati alle urne nelle elezioni presidenziali della scorsa settimana in Algeria. Circa un terzo degli elettori aveva meno di 40 anni. La vittoria di Tebboune era ampiamente prevista. Secondo Belhadj, la partecipazione elettorale è stata del 46,1%.

Le autorità hanno cercato di aumentare la partecipazione, decidendo di prolungare l'orario di apertura dei seggi di un'ora e offrendo trasporti pubblici gratuiti il giorno delle elezioni. Tuttavia, Human Rights Watch ha condannato l'Algeria per aver adottato una "politica zero tolleranza nei confronti delle opinioni controversie" in un "ambiente avvolto nella paura e nella censura".

I due competitor di Tebboune hanno riconosciuto la riduzione della sua quota di voti dalle proiezioni iniziali, ma hanno espresso comunque insoddisfazione per la sua quota dell'84,3%. Nonostante il lieve calo, Tebboune ha mantenuto una netta vittoria nelle elezioni presidenziali.

Leggi anche: