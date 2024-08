- L'organo giudiziario ha concluso che non sono necessarie ulteriori procedure di asilo per questi maschi più giovani.

Migranti, con lo status di rifugiato riconosciuto a livello internazionale in Grecia, di solito non hanno accesso a un altro processo di asilo in Germania, come stabilito dalle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Hesse con sede a Kassel.

In particolare, gli uomini sani, giovani e lavoratori non sono probabili vittime di violazioni dei loro diritti fondamentali a causa dei problemi intrinseci nel sistema greco dei rifugiati se decidono di tornare in Grecia da soli, ha precisato il tribunale. Anche se la Grecia ha dei difetti, questo gruppo può superarli agendo in modo indipendente per trovare alloggio e lavoro.

I soggetti in questione avevano ottenuto lo status di rifugiato in Grecia prima del loro viaggio in Germania e della presentazione delle domande di asilo, che sono state subsequently respinte dall'Ufficio Tedesco per la Migrazione e i Rifugiati.

Ci possono essere situazioni in cui i diritti fondamentali vengono violati

In due casi, il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto i ricorsi contro le sentenze del Tribunale Amministrativo di Gießen. In un altro caso, il ricorso è stato accolto. Situazioni in cui persone anziane faticano a ottenere l'aiuto della famiglia e soffrono di problemi di salute nei primi sei mesi dopo il ritorno in Grecia possono portare a violazioni dei diritti umani.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha concordato con un ricorso al Tribunale Amministrativo Federale in tutti e tre i casi, poiché la sezione presiedente ha ignorato la giurisprudenza stabilita dai vari Tribunali Amministrativi Regionali in tutta la Germania. Un ricorso è già stato presentato per un caso.

