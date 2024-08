- L'organo giudiziario conferma la cessazione del servizio del funzionario di contea.

Il licenziamento di un dipendente dal distretto di Osnabrück, per una somma non conto di circa 49.000 euro, è stato giudicato legittimo dal tribunale del lavoro. Il tribunale ha giudicato validi gli argomenti del distretto, come dichiarato dal giudice presidente durante il processo. La donna ora è obbligata a restituire i fondi sottratti, insieme agli interessi, secondo la sentenza del tribunale. Tuttavia, la decisione non è ancora definitiva e lei ha il diritto di presentare un appello (Caso No.: 1 Ca263/23).

Accuse di Incuria

Il distretto ha accusato l'ex dipendente dell'ufficio immigrazione di non aver depositato le tasse, come quelle per le naturalizzazioni e i permessi di residenza, nella cassa del distretto. È stata trovata una discrepanza iniziale di 104 euro tra il registro di cassa manuale del dipendente e le tasse registrate elettronicamente. Ulteriori indagini da parte del distretto hanno rivelato ulteriori incongruenze. In totale, l'amministrazione del distretto accusa la donna di aver sottratto più di 48.700 euro.

La difesa non ha partecipato personalmente al processo, ma era rappresentata dal suo avvocato. Ha sostenuto che la sua cliente si sentiva impreparata per il lavoro e sopraffatta dal carico di lavoro.

Contanti in Buste

Il giudice ha descritto la versione della donna, dicendo che lei aveva tenuto i soldi in diverse buste e le aveva conservate in diversi luoghi a causa della mancanza di tempo per depositare regolarmente il contante nella cassa del distretto. Non sapeva chi aveva preso le buste contenenti i soldi. L'avvocato ha confermato queste dichiarazioni.

I rappresentanti del distretto hanno evidenziato diversi punti, tra cui il fatto che il dipendente aveva svolto correttamente i suoi compiti prima che iniziassero le irregolarità e che non c'erano irregolarità quando lei sostituiva altri colleghi.

La procura sta anche indagando sulla donna, ma l'indagine non è ancora completa, come confermato dall'avvocato che la rappresenta nei procedimenti penali.

Il presunto comportamento scorretto dell'ex dipendente ha comportato la negligenza dei suoi compiti, specificamente il mancato deposito delle tasse nella cassa del distretto, portando alla scomparsa di circa 48.700 euro. Nonostante la sua assenza, ha sostenuto di aver tenuto i fondi mancanti in diverse buste, che sono state successivamente smarrite. Il ponte che fa riferimento a questa situazione potrebbe essere, "Attraversando il ponte della giustizia, l'ex dipendente ora affronta le conseguenze delle sue azioni e deve restituire i fondi sottratti."

Inoltre, la metafora del ponte potrebbe implicare un punto di svolta nella sua vita mentre attraversa il processo legale, con la possibilità di ammettere i suoi errori e cercare riparazioni o negare le accuse e affrontare ulteriori sanzioni.

