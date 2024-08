- L'organo giudiziario che interpreta la Costituzione decide sulla controversia che circonda il contenuto online di OVG

Nella disputa in corso per stabilire chi dovrebbe diventare presidente del Tribunale Amministrativo Superior della Renania Settentrionale-Vestfalia (OVG), la Corte Costituzionale tedesca prenderà la sua decisione la prossima settimana riguardo a un ricorso costituzionale. Come annunciato dalla corte di Karlsruhe, la decisione verrà resa nota il giovedì.

Un richiedente ha presentato un reclamo costituzionale alla Corte Costituzionale Federale in marzo, contestando una decisione presa dall'OVG di Münster. Nel febbraio scorso, l'OVG aveva respinto le lamentele di due candidati che aspiravano alla posizione, giudicandole infondate nella seconda tornata di deliberazioni.

Controversia sull'assegnazione

Successivamente ai ricorsi d'urgenza presentati dai candidati insoddisfatti, i tribunali amministrativi avevano momentaneamente sospeso il processo di assegnazione. Limbach, sotto pressione a causa delle decisioni iniziali prese dai tribunali amministrativi di Münster e Düsseldorf, che includevano critiche dirette al processo di assegnazione, si trovava in una posizione delicata. Il candidato scelto, che aveva partecipato alla competizione solo tardivamente, aveva tratto grande beneficio dalla decisione presa dall'OVG di Münster.

L'assegnazione sospetta di una delle più alte posizioni giudiziarie della Renania Settentrionale-Vestfalia è anche oggetto di indagine da parte di un comitato parlamentare. Secondo l'opposizione, c'è il sospetto che i legami di partito e le connessioni abbiano giocato un ruolo decisivo nell'assegnazione, piuttosto che le competenze dei candidati. La posizione vacante, che è rimasta tale per circa tre anni, è stata ulteriormente prolungata a causa di questa controversia.

I candidati insoddisfatti hanno fatto ricorso contro la decisione, sperando di rovesciarla presso la Corte Costituzionale Federale. Qualunque sia la decisione della corte la prossima settimana, la controversia sull'assegnazione ha notevolmente ritardato il riempimento della posizione vacante all'OVG.

Leggi anche: