L'Autorità tedesca della Concorrenza ha dato il via libera a una partnership tra Thyssenkrupp Marine Systems GmbH (TKMS) e NVL B.V. & Co. KG, una consociata di Lürssen. Non ci sono preoccupazioni per la concorrenza legate a questa collaborazione, ha dichiarato l'autorità. La collaborazione mira a presentare congiuntamente offerte e a eseguire il progetto navale Fregatte 127 per la Marina tedesca.

La Fregatte 127 è destinata a sostituire e potenziare le capacità della classe Fregattenklasse F124 esistente. L'obiettivo è costruire e progettare cinque fregate, con la possibilità di un sesto vascello aggiuntivo. Il contratto dovrebbe essere assegnato a metà del 2025. Entrambe le società hanno collaborato in passato, ad esempio nella creazione della classe Fregattenklasse F125.

In parole del Presidente dell'Autorità tedesca della Concorrenza, Andreas Mundt, le partnership nel settore della cantieristica sono un evento frequente e economicamente necessario. "La complessità e l'entità di tali progetti spesso richiedono la condivisione di risorse ed expertise per soddisfare le stringenti esigenze delle offerte."

Questa partnership congiunta tra TKMS e la consociata di Lürssen contribuirà significativamente al settore della cantieristica navale, in quanto collaboreranno alla costruzione delle navi Fregatte 127. La partnership mira a sfruttare le forze di entrambe le società per consegnare vascelli di alta qualità che soddisfino i requisiti della Marina tedesca.

