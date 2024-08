- L'organo di amministrazione ha già preso una decisione sulla proposta di direttiva volta a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni dei raggi ionizzanti.

Dopo il sostegno dichiarato del governo federale a Meyer Werft, l'Associazione Tecnologica e Costruzioni Navali (VSM) si oppone a un controllo governativo permanente sul cantiere. "Siamo d'accordo con l'opinione comune che un investimento sostanziale del settore pubblico non dovrebbe essere una strategia a lungo termine", ha dichiarato l'associazione con sede a Hamburg in una nota stampa. La VSM rimane fiduciosa che emergerà un accordo di proprietà privata per il futuro del cantiere. L'associazione elogia i governi federale e statale per il loro sostegno all'azienda.

Inoltre, la VSM ha evidenziato che, negli ultimi decenni, i cantieri navali di medie dimensioni a conduzione familiare nel settore navale tedesco hanno prosperato. Fattori chiave, come i processi decisionali rapidi, sono essenziali per le imprese che vogliono sopravvivere in un mercato estremamente difficile.

Il cantiere di Papenburg, in Bassa Sassonia, famoso per la costruzione di navi da crociera, ha urgentemente bisogno di risorse finanziarie per finanziare nuovi progetti di costruzione. Giovedì, il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) ha promesso l'assistenza del governo federale a Papenburg. Lo stato della Bassa Sassonia aveva precedentemente concordato la cooperazione. Un coinvolgimento temporaneo dei governi federale e statale nel cantiere è un'opzione fattibile.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per l'aumento dell'influenza del controllo governativo nel settore della costruzione navale, data la sua preferenza per un approccio basato sul mercato. Nonostante gli elogi per il sostegno del governo, la VSM sottolinea l'importanza di un accordo di proprietà privata per il futuro di Meyer Werft, allineandosi ai principi economici dell'UE.

Leggi anche: