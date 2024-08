- L'organo amministrativo sta conducendo la vendita di regali.

L'autorità amministrativa ha messo in vendita 40 oggetti regalo che il Ministro-Presidente Reiner Haseloff (CDU) e il governo hanno ricevuto in precedenza. L'oggetto più costoso, secondo l'amministrazione statale, era un servizio di porcellana cinese valutato 125 euro, donato dal primo ministro coreano a Haseloff. Il ricavato di questa asta verrà donato all'associazione Kinderstärken e.V. La somma specifica verrà annunciata durante l'evento conclusivo della Giornata del Sachsen-Anhalt, come dichiarato dall'amministrazione statale. Tra gli oggetti messi all'asta figuravano diversi quadri, piatti decorativi, vasi, una ukulele cinese e sculture.

Il ricavato dell'asta di questi oggetti verrà gestito dal governo statale, come confermato dall'amministrazione statale. Tale azione si allinea alla politica di trasparenza e donazioni benefiche del governo statale.

Leggi anche: