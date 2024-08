- L'organo amministrativo responsabile della gestione dei procedimenti penali ad Amburgo sta subendo adeguamenti di personale.

Con l'aumento persistente dei crimini segnalati, l'Ufficio del Pubblico Ministero di Amburgo si accinge a rinforzare i propri ranghi con 28 posizioni nei prossimi due anni. Questo aumento di personale è cruciale per mantenere una robusta persecuzione e garantire l'eccellente collaborazione tra le agenzie delle forze dell'ordine, secondo la Senatrice della Giustizia Anna Gallina (Verdi), dopo una riunione del Senato nell'edificio del municipio.

Il costo elevato di 5,7 milioni di euro per questa riforma verrà coperto dai fondi del bilancio generale dell'autorità finanziaria. Una rettifica è stata inserita nella proposta di bilancio del Senato, in attesa dell'approvazione parlamentare a dicembre.

La prima fase di questa trasformazione vedrà la creazione di 15 nuove posizioni nel 2025, seguite da altre 13 l'anno successivo.

Analizzando i nuovi ruoli, otto posizioni saranno assegnate ai pubblici ministeri, tre agli assistenti legali e un totale di quattro nel settore dei referenti economici e degli ufficiali giudiziari.

Gallina ha evidenziato come l'Ufficio del Pubblico Ministero di Amburgo si trovi ad affrontare una vasta gamma di attività criminali e un aumento allarmante di nuovi casi. "Date le circostanze di questa legislatura, abbiamo già notevolmente rafforzato il sistema di giustizia penale per contrastare il crimine organizzato nel traffico di droga e armi e per perseguire la diffusione di materiale pedopornografico", ha dichiarato.

Oltre ai reati persistenti come lo spaccio di droga, il traffico d'armi e l'abuso sessuale sui minori, sono aumentati anche il riciclaggio di denaro, i crimini economici, la frode, il furto e i crimini d'odio. "Date queste realtà, ora stiamo spingendo per un significativo aumento del personale", ha dichiarato Gallina.

Il Procuratore Generale Jörg Fröhlich ha visto l'aumento come un riconoscimento del impegno del suo team. "Mentre affrontiamo questo complesso panorama criminale, sarà ora cruciale costruire strutture astute all'interno degli uffici del pubblico ministero per gestire in modo efficiente ed efficace la crescente complessità. Più personale significa più opportunità, che dobbiamo sfruttare immediately per migliorare il nostro flusso di lavoro", ha aggiunto.

