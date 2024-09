- L'organo amministrativo osserva i progressi della digitalizzazione.

Nel campo dell'avanzamento tecnologico, l'Assia, secondo il Segretario di Stato per gli Affari Digitali Bernd Schloemer, ha fatto progressi in vari settori. Ci sono state miglioramenti evidenti per i residenti, le imprese e l'amministrazione stessa, ha spiegato Schloemer. "L'Assia sta diventando sempre più tecnologica, e questo è uno sviluppo positivo."

Come parte dell'iniziativa "Scuole Online", il 96% delle istituzioni educative è ora collegato alla rete in fibra ottica, ha dichiarato Schloemer. "Siamo in testa per velocità ed efficienza. Altre regioni hanno incontrato notevoli difficoltà in questo campo", ha aggiunto.

Una strategia digitale è anche prevista per migliorare l'amministrazione, rendendola più facile, trasparente e digitale, secondo Schloemer. Attualmente, 193 servizi amministrativi possono essere completati online, ma non in modo coerente in tutte le città. Tuttavia, nuovi servizi vengono continuamente introdotti. L'obiettivo è quello di facilitare le transazioni digitali per servizi come i cambi di indirizzo, le carte d'identità o le patenti di guida il prima possibile.

Tuttavia, il Partito della Sinistra nel parlamento regionale ritiene che l'Assia sia indietro nell'avanzamento tecnologico. "I residenti dell'Altmark o della Jerichower Land sanno bene che sia le reti mobili che le connessioni a internet ad alta velocità sono scarse in molte regioni", ha dichiarato la capogruppo Eva von Angern in un'intervista alla dpa. In particolare, i comuni più piccoli hanno bisogno di un sostegno attivo da parte del governo statale nell'avanzamento tecnologico. "La carenza di manodopera specializzata rappresenta una sfida significativa per l'amministrazione pubblica e i processi digitali devono essere costantemente spinti avanti per consentire alle risorse esistenti di essere utilizzate per altri compiti."

