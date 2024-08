L'organo amministrativo intende interrompere la fornitura di servizi pubblici alle istituzioni religiose.

Individuali non secolari spesso esprimono preoccupazioni riguardo al finanziamento statale dei servizi per le istituzioni cristiane, come il risarcimento dei leader delle chiese. I politici della coalizione del semaforo stanno spingendo per una legge per porre fine a questa pratica, ma i Länder stanno opponendo resistenza, probabilmente lasciandoli fuori da un voto, secondo i resoconti.

I politici della coalizione del semaforo stanno elaborando un disegno di legge per porre fine al finanziamento statale delle chiese, secondo un rapporto del "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Hanno intenzione di presentare la proposta in autunno e strutturarla in modo che possa essere attuata senza l'approvazione del Bundesrat. I Länder sembrano rifiutare questa iniziativa.

Per bypassare il requisito dell'approvazione del Bundesrat, la legislazione proposta dovrebbe includere linee guida vaghe per la cessazione del finanziamento statale. "Non sarà un testo che specifica il metodo esatto per lo scioglimento di una chiesa per i Länder", ha detto all'agenzia di stampa SPD esperto di questioni religiose Lars Castellucci.

Il capo della cancelleria di stato della Sassonia-Anhalt, Rainer Robra, ha messo in guardia la coalizione del semaforo contro l'agire unilateralmente. "Sarebbe più appropriato per la struttura statale tedesca proporre una legge che richiedesse il consenso", ha detto.

Il finanziamento statale delle chiese proviene principalmente dalla secolarizzazione. Due secoli fa, durante il primo XIX secolo, i beni e i territori della chiesa furono confiscati, portando all'obbligo dello stato di risarcire le chiese. Ogni anno, diversi centinaia di milioni di euro vengono canalizzati in questo.

Eccezioni: Amburgo e Brema

In particolare, tutti i Länder, ad eccezione degli stati cittadini di Amburgo e Brema, contribuiscono a questo, come il pagamento di una parte dei salari del clero, inclusi vescovi e pastori. Una parte significativa viene assegnata a ciò che viene chiamato "donazioni per la costruzione", che coprono la manutenzione delle chiese.

Anche nella Costituzione di Weimar, la responsabilità di porre fine a questi pagamenti fu inclusa oltre un secolo fa, che la Legge fondamentale ereditò nell'Articolo 140. Pertanto, lo stato dovrebbe pagare una somma specifica per porre fine ai trasferimenti regolari. Per attuare questo, il governo federale dovrebbe stabilire il quadro giuridico e ciascuno stato federale dovrebbe negoziare accordi individuali con le chiese.

Inoltre, secondo quanto riferito dal "FAZ", il portavoce della politica legale della frazione dell'Unione, Günther Krings, suggerisce di rimuovere la disposizione corrispondente dalla Legge fondamentale invece. "La relazione stato-chiesa ha prosperato bene dal 1919 senza la dissoluzione dei pagamenti statali", ha detto. Di conseguenza, si pone la questione se il mandato costituzionale abbia superato la sua rilevanza e possa essere abolito attraverso una modifica della Legge fondamentale.

