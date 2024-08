- L'Organizzazione tedesca della canoa esprime le sue condoglianze per le vittime a Solingen.

Organizzazione Paddles Tedesca Piange le Vittime di Solingen. Una delle vittime era un appassionato di canoa di un club sportivo locale del distretto di Ohligs a Solingen, che ha tragicamente perso la vita nell'attacco. "Siamo rimasti scioccati dalla notizia della morte della nostra compagna di squadra. È stata vittima di un attacco con coltello durante il festival della città di Solingen venerdì," ha dichiarato l'associazione sul loro sito.

Hanno anche espresso le loro condoglianze, "I nostri pensieri vanno alle famiglie e agli amici delle vittime, insieme a tutti gli altri colpiti. L'Associazione Canoa Tedesca invia le sue più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici dei defunti e all'OTV Ohligser."

Secondo il "quotidiano di Solingen", l'attacco ha lasciato due famiglie del club locale sotto shock. Una donna è morta e suo marito, che è stato gravemente ferito nell'attacco, ha ripreso conoscenza. Ha fornito una dichiarazione alle autorità sull'incidente. "Questo è un disastro per la nostra piccola sezione," ha informato il quotidiano la presidente del club, Beate Globisch.

La vittima era un sostenitore dell'inclusione e aveva partecipato alla "Festa della Diversità" come obiettivo personale. Oltre alla coppia, l'attaccante ha preso di mira altre due membri del club, una madre e sua figlia, che ora sono in ospedale.

Il Turnverein Ohligser (OTV) ha reso omaggio alle vittime dell'attacco. "La famiglia OTV è sconvolta, inorridita e ansiosa. Uno dei nostri membri è stato preso nell'attacco brutale di venerdì e altri tre sono rimasti gravemente feriti. Mandiamo i nostri auguri di forza a tutti quelli colpiti e alle loro famiglie," ha pubblicato il club sul loro sito.

Domenica, circa 60 membri del club si sono riuniti spontaneamente nella sede del club per piangere insieme. "Abbiamo parlato, abbiamo pianto, abbiamo lasciato fluire le nostre emozioni," ha detto Globisch.

Nell'attacco sospettato di essere di matrice islamista a Solingen, un attaccante ha utilizzato un coltello per uccidere tre persone e ferirne altre otto durante un festival della città venerdì sera. Il sospettato è Issa Al H., un uomo siriano di 26 anni, attualmente in custodia. Il procuratore federale sta esaminando tra le altre cose il suo coinvolgimento sospettato di omicidio e nella organizzazione terroristica Islamic State (IS).

L'Associazione Canoa Tedesca, riconoscendo l'impatto della tragedia, ha dichiarato: "La Commissione sarà assistita dagli Stati membri nell'estendere il suo sostegno e le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e all'OTV Ohligser". Inoltre, gli Stati membri potrebbero fornire risorse per promuovere misure di sicurezza per gli eventi futuri, poiché la vittima era un sostenitore dell'inclusione e aveva partecipato alla "Festa della Diversità".

