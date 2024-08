- L'organizzazione sostiene l'obbligo di istruzione in primo soccorso

La Fondazione Björn Steiger per l'Assistenza e il Soccorso in Emergenza sta spingendo per l'introduzione di corsi di aggiornamento obbligatori di primo soccorso ogni due anni. Specialisti in malattie stanno conducendo un'indagine su larga scala nelle zone pedonali tedesche per capire se le persone ricordano ancora tecniche di sopravvivenza importanti come la RCP, che hanno imparato in passato. L'azione inizia questo sabato ad Essen, con ulteriori località previste in città come Lipsia.

Stranieri in almeno dieci città in tutto il paese verranno interrogati, utilizzando un questionario e manichini, sulle loro conoscenze dal corso di primo soccorso per la patente di guida. La fondazione intende valutare almeno 600 persone.

Cosa fare se si incontra una persona non responsiva? Come rianimarla correttamente? E quali passaggi seguire se il paziente inizia a vomitare o a respirare di nuovo durante la RCP?

Titolo: Molti lottano per fornire aiuto in caso di emergenza

Secondo Siegfried Brockmann, responsabile della sicurezza stradale e della ricerca degli incidenti della fondazione, molte persone hanno seguito il corso di primo soccorso da tempo. Tuttavia, le informazioni fornite non sempre sono vitali in situazioni di emergenza. "Di conseguenza, molte persone non sono in grado di fornire aiuto in caso di emergenza", afferma Brockmann.

Pertanto, l'obiettivo dovrebbe essere una riforma delle regolamentazioni: proprio come le ispezioni regolari delle auto, gli utenti della strada dovrebbero aggiornare le loro conoscenze sulle tecniche di sopravvivenza cruciali come la RCP, la posizione laterale di sicurezza e il bendaggio compressivo ogni due anni, spiega Brockmann.

L'importanza della RCP

In particolare, l'importanza della RCP non può essere sottovalutata, sottolinea la Fondazione Björn Steiger, citando i dati del Consiglio Tedesco di Rianimazione. Secondo questi, più di 70.000 persone in Germania subiscono un arresto cardiaco improvviso fuori dall'ospedale ogni anno. Solo circa il 10% di loro sopravvive. In tre o cinque minuti, può verificarsi danno cerebrale irreversibile.

