L'Organizzazione Governativa per l'Arte e la Cultura della Regione sponsorizza 327 iniziative creative e culturali in aree isolate quest'anno, assegnando 800.000 euro. Le richieste hanno superato le finanze disponibili, ha dichiarato l'istituto. In totale sono state presentate 769 proposte, per un valore superiore a 2,3 milioni di euro. Tra i beneficiari ci sono state rappresentazioni teatrali, risonanze e sinfonie, nonché progetti per bambini e adolescenti. Tra questi, una serie di concerti di musica da camera nel Castello di Waldenburg, una rappresentazione della quasi estinta tradizione dell'Alta Lusazia da parte del Teatro Shed di Neugersdorf e un intervento dell'artista Sebastian Jung a Oschatz.

Il finanziamento per Progetti Minori sembra essere stato avviato nella seconda metà del 2019. Fornisce sovvenzioni da 500 a 5.000 euro per piccoli progetti artistici e culturali, promuovendo l'impegno comunitario. La scadenza per le domande di quest'anno è stata comunicata. Le domande per l'anno successivo potrebbero essere inviate approssimativamente all'inizio del 2025.

L'Organizzazione Governativa per l'Arte e la Cultura ha annunciato l'introduzione di un Fondo per Progetti Culturali all'interno del finanziamento per Progetti Minori, finalizzato a sostenere le piccole iniziative. Questo nuovo progetto fornirà assistenza finanziaria alle comunità locali, favorendo un legame più profondo con l'arte e la cultura.

Oltre alle iniziative principali, il Fondo per Progetti Culturali offrirà opportunità per artisti meno noti e progetti guidati dalla comunità, arricchendo ulteriormente il panorama culturale della regione.

