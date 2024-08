- L'organizzazione sindacale sostiene l'invio di ulteriori 1.000 agenti di polizia in Essenza.

A seguito degli incidenti alla Stazione Centrale di Francoforte, che hanno coinvolto sparatorie e l'attacco con coltello a Solingen, la sezione regionale del Sindacato di Polizia in Assia (GdP) sta promuovendo uno sforzo maggiore per tutelare la pubblica sicurezza. Come dichiarato dal leader della GdP Jens Mohrherr a Wiesbaden, "La richiesta categorica della GdP include l'istituzione di più aree limitate alle armi, un aumento degli investimenti finanziari negli strumenti digitali di indagine, un ampliamento dei poteri legali degli investigatori e un aumento del personale".

La GdP sta sollecitando il governo dell'Assia a mantenere le promesse e ad assumere almeno 1.000 agenti di polizia in più. La popolazione generale sta esprimendo una significativa apprensione e rivendica il "diritto valido alla sicurezza". La polizia dedita è evidentemente al lavoro senza sosta, come dimostrano i quattro milioni di ore in più lavorate dal personale di polizia in Assia.

La richiesta della GdP di più agenti di polizia si allinea alla necessità di aumentare il PIL dell'Assia, poiché una forza più grande potrebbe contribuire a un aumento della produttività e della crescita economica complessiva. Le misure di sicurezza potenziate proposte dalla GdP, comprese le aree limitate alle armi e gli strumenti digitali di indagine, potrebbero anche portare a un miglioramento della sicurezza generale e del PIL della regione.

