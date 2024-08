- L'organizzazione sanitaria verifica 141 casi di errori medici

Errori nel Trattamento Medico, o No? Il Servizio Medico di Sassonia-Anhalt ha esaminato 501 potenziali errori medici nel 2023. Nella maggior parte dei casi, non è stato trovato alcun errore. In totale, il 72%, ovvero 360, delle presunte sviste si sono rivelate infondate dal Servizio Medico. Al contrario, solo 141 casi, ovvero il 28%, hanno mostrato prove di errori medici. Questo numero è simile a quello dell'anno precedente, il 2022, quando sono stati confermati 145 errori di trattamento.

Secondo Jens Hennicke, a capo del Servizio Medico di Sassonia-Anhalt, il basso tasso di errori medici confermati è degno di nota, considerando l'assistenza medica e infermieristica complessiva fornita nel nostro paese nel 2023. Inoltre, Hennicke ha evidenziato che le aspettative della medicina moderna sono sempre più elevate e gli interventi diventano sempre più complessi. Tuttavia, Hennicke ha avvertito che le complicazioni non possono essere evitate completamente. Queste possono andare da cicatrici e soggiorni ospedalieri più lunghi fino al bisogno di ulteriori interventi chirurgici.

In casi gravi, gli errori medici possono avere conseguenze che cambiano la vita, ha aggiunto Hennicke.

I campi di Ortopedia, Chirurgia Traumatologica e Chirurgia hanno segnalato la maggior parte dei sospetti di errori medici. Nei contesti assistenziali, sono state evidenziate questioni come le piaghe da decubito, la prevenzione delle cadute e la corretta somministrazione di liquidi.

Il Servizio Medico promuove una cultura che incoraggia la disclosure aperta, la registrazione e la valutazione sistematica degli errori medici e dei potenziali rischi. Ciò include la revisione degli errori, anche quelli che non causano danni, per minimizzare le future occorrenze. Hennicke ha sottolineato che gli errori non dovrebbero essere considerati solo come eventi dannosi, ma anche come indicatori di potenziali pericoli.

L'importanza di mantenere una focus sulla salute e sulla sicurezza nelle procedure mediche è stata sottolineata da Jens Hennicke, poiché le complicazioni, sebbene rare, possono ancora verificarsi nonostante la medicina avanzata e gli interventi complessi. La revisione e la valutazione regolari dei potenziali errori medici, anche quelli senza conseguenze dannose, aiutano a minimizzare le future occorrenze, sottolineando l'importanza di una cultura degli errori salutare nel campo della salute.

