L'organizzazione mondiale di finanziamento eroga un importo storico per iniziative di lotta ai cambiamenti climatici

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024, la Banca Mondiale ha stanziato un importo record di circa $43 miliardi (circa €38 miliardi) per progetti di energia rinnovabile e altre iniziative di conservazione dell'ambiente. Si tratta di un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Questa notizia è stata resa nota dalla Banca Mondiale il 30 giugno, alla fine dell'esercizio finanziario.

Questa consistente somma destinata ai progetti ambientali rappresenta il 44% del totale dei prestiti di $97 miliardi, secondo ulteriori informazioni. Ciò colloca la Banca Mondiale a un passo dal raggiungere l'obiettivo dichiarato alla COP28, il vertice sul clima dell'anno precedente, di aumentare la quota per i progetti di conservazione dell'ambiente al 45% nell'esercizio finanziario 2025.

Oltre al passaggio verso le fonti di energia rinnovabile, la Banca Mondiale intende contribuire alla missione di "eliminare la povertà in un mondo sostenibile" e investire in "comunità resilienti e economie più forti" con questi fondi.

In linea con questo, il comunicato stampa ha dettagliato i piani per il lancio di flotte di autobus completamente elettrici a Dakar, la capitale del Senegal, e al Cairo, la capitale dell'Egitto. L'obiettivo è quello di ridurre l'inquinamento dell'aria e le emissioni di CO2 del traffico veicolare in entrambe le aree metropolitane.

In Bangladesh, i finanziamenti della Banca Mondiale sono destinati alla costruzione di più di 900 rifugi temporanei per la protezione dai cicloni, il rafforzamento della costa e i sistemi di allerta precoce. In Vietnam, sono in corso iniziative per ridurre le emissioni di gas metano nell'agricoltura del delta del Mekong. La Banca Mondiale, come il Fondo Monetario Internazionale (FMI), è un'organizzazione unica sotto l'egida delle Nazioni Unite.

L'allocazione totale per i progetti ambientali nel 2024 è più di quattro volte superiore a quella del 2014, pari a un miliardo di dollari. Con questo immenso finanziamento, la Banca Mondiale intende sostenere la transizione verso un pianeta sostenibile, investendo in vari settori come la riduzione delle emissioni e il promuovere comunità resilienti.

Leggi anche: