- L'Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene una vaccinazione sicura a Gaza.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha sollecitato l'esecuzione sicura della proposta immunizzazione di massa dei bambini nella Regione di Gaza contro il polo. Tutti i soggetti coinvolti devono sostenere questo, come dichiarato dal Direttore Generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus sulla piattaforma X. Le squadre di immunizzazione sono pronte per avviare il processo di vaccinazione domenica.

In precedenza, l'OMS ha annunciato che tutte le parti avevano concordato su "impegni temporanei per ciò che chiamano tregue umanitarie specifiche dell'area". Si tratta di cessate il fuoco temporanei nel conflitto tra Israele e Hamas.

Negli ultimi giorni, sono stati trasportati nella Regione di Gaza 1,26 milioni di dosi di vaccino contro il polo, con altre 400.000 attese a breve. In totale, 640.000 bambini sotto i 10 anni riceveranno il vaccino, con due dosi somministrate a quattro settimane di distanza.

L'immunizzazione inizierà al centro di Gaza e, secondo l'agenzia israeliana COGAT, responsabile degli affari palestinesi, continuerà fino al 3 settembre. Dal 4 al 6 settembre, l'immunizzazione avrà luogo nel sud di Gaza, e dal 7 al 9 settembre nel nord di Gaza.

È fondamentale che l'esecuzione dell'immunizzazione sia eseguita con rigorosi rispetto delle linee guida per la salute e la sicurezza per garantire il benessere di tutti i bambini coinvolti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato la necessità di attuare appropriate misure di salute e sicurezza durante la vaccinazione di massa contro il polo nella Regione di Gaza.

Leggi anche: