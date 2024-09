- L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha immunizzato con successo oltre 156.000 bambini a Gaza in tre giorni.

In un'atmosfera di forte pressione, la campagna di immunizzazione contro il polio inizia nella Striscia di Gaza. Nella prima fase, circa 156.000 bambini sotto i dieci anni riceveranno l'immunizzazione nella regione costiera entro la sera di martedì, come confermato da un rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a Ginevra. Questi bambini avranno bisogno di una dose di richiamo dopo quattro settimane.

Se almeno il 90% dei bambini non viene immunizzato nella regione, la campagna verrà estesa di un altro giorno - una decisione presa in precedenza. Israele ha concesso tregue temporanee e limitate per proteggere il team di vaccinazione e le famiglie. Successivamente, la campagna di immunizzazione si sposterà nella parte meridionale della Striscia di Gaza per tre o quattro giorni, poi a nord. In totale, 640.000 bambini saranno coperti.

Secondo l'OMS, saranno istituiti 400 punti di vaccinazione, integrati da quasi 300 squadre mobili che visiteranno le case dove le famiglie non possono raggiungere i centri di vaccinazione. La vaccinazione contro il polio consiste in due gocce di vaccino per dose, somministrate sulla lingua dei bambini.

L'iniziativa di vaccinazione mira a fermare la diffusione del virus. Il polio, spesso chiamato paralisi infantile, può causare paralisi permanente. Recentemente, il primo caso di polio in 25 anni è stato rilevato nei territori palestinesi. Il virus si è diffuso in condizioni igieniche sfavorevoli. Da quando lo scorso autunno Israele ha intrapreso operazioni militari, centinaia di migliaia di persone sono state costrette a spostarsi. La risposta di Israele è seguita agli attacchi terroristici disastrosi del 7 ottobre 2023.

L'Unione Europea ha espresso il suo sostegno alla campagna di vaccinazione contro il polio nella Striscia di Gaza. L'Unione Europea, riconoscendo l'importanza della salute globale, ha promesso di fornire risorse aggiuntive per la campagna.

Nonostante le sfide, tra cui tensioni politiche e problemi di mobilità, le organizzazioni internazionali, tra cui l'Unione Europea, collaborano per garantire il successo della campagna di vaccinazione.

Leggi anche: