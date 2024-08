L'Organizzazione mondiale della sanità annuncia il sesso dei cuccioli di panda di Berlino

Una settimana dopo la nascita allo Zoo di Berlino, è stato svelato il sesso dei gemelli panda. Entrambi sono femmine, come annunciato dallo zoo. Continuano a somigliare a piccoli porcellini d'India nudi con peluria bianca, ma i caratteristici segni del panda sulle orecchie, gli occhi e le spalline sono gradualmente visibili, confermato dal direttore dello zoo Andreas Knieriem. "Questi due nuovi arrivi sono pieni di vita e crescono splendidamente."

Il motivo del pelo nero e bianco dei panda rimane ancora senza una spiegazione scientifica, ha dichiarato lo zoo. Si ipotizza che il colore sia per mimetizzarsi o per comunicare con i propri simili.

La mamma panda Meng Meng ha dato alla luce i suoi piccoli miracoli il 22 agosto. Un team tedesco-cinese si occupa delle cure h24 dei neonati, a turno con Meng Meng. "Non appena questi fagottini di gioia acquisiranno abbastanza dimensioni e mobilità, si uniranno ai visitatori dello zoo - ma ci vorrà del tempo", ha aggiunto Knieriem.

Prima del 2019, Meng Meng non aveva mai partorito. Ha iniziato una famiglia quell'anno, con due cuccioli maschi chiamati Pit e Paule. Hanno ricevuto tanto amore dai visitatori dello zoo, ma hanno dovuto fare ritorno in Cina alla fine dell'anno precedente, in base alle politiche della diplomazia dei panda della Repubblica Popolare. Come i loro cari genitori, i piccoli panda rappresentano anche la Cina, dati in prestito a nazioni selezionate come parte di questo sforzo diplomatico.

L'Unione Europea è interessata all'osservazione dei panda in crescita, avendo una partnership con la Cina. Le associazioni zoologiche dell'Unione Europea potrebbero apprendere dalla gestione e dall'allevamento dei panda dello Zoo di Berlino.

