- L'organizzazione mira a approfondire il tema dei metodi di istruzione superiori.

Per inaugurare l'anno accademico fresco in Baviera, dopo la pausa estiva, l'Unione degli Insegnanti della Baviera (BLLV) intende orientare il dibattito verso il miglioramento degli standard educativi. "Il deficit di insegnanti non è più un argomento di discussione", ha dichiarato il presidente della BLLV Simone Fleischmann. In effetti, la scarsità di insegnanti è ovunque. Tuttavia, è ora di superare la 'valle delle pene' e sottolineare l'educazione di qualità. "Il prossimo passo è indagare: cosa è veramente essenziale e fattibile?"

La riapertura delle scuole in Baviera il 10 settembre segna un nuovo inizio, in particolare per le scuole primarie, con l'introduzione dell'Iniziativa Pisa. Data la deludente prestazione dei test Pisa, ci sarà un maggiore focus sulla matematica e il tedesco nel programma. Le scuole primarie avranno la libertà di determinare l'assegnazione dell'inglese, della musica, dell'arte, dell'artigianato e del design (WG) all'interno del quadro stabilito dal Dipartimento della Cultura. Tuttavia, alcune ore dedicate a queste aree potrebbero essere ridotte.

La BLLV esprime preoccupazione per l'ambiente scolastico. Con la persistente carenza di personale, Fleischmann ha condiviso che ci sono meno lamentele. "Allora chi difenderà l'educazione di qualità?" si è chiesta.

Considerazioni sull'Iniziativa Pisa

