L'organizzazione meteorologica internazionale indica il potenziale fenomeno climatico La Niña

L'Associazione Internazionale per il Tempo (AIT) stima una probabilità del 60% che l'evento climatico La Niña si verifichi entro la fine dell'anno. Conosciuto per il suo influsso rinfrescante sul clima, La Niña si contrappone a El Niño, che tipicamente porta a un aumento delle medie di temperatura. Secondo i resoconti da Ginevra, un episodio di El Niño intenso, previsto tra novembre 2023 e gennaio 2024, si è recentemente attenuato. È improbabile che si verifichi un altro El Niño quest'anno, ha osservato l'AIT.

Tuttavia, il Segretario Generale Celeste Saulo dell'AIT ha messo in guardia sul fatto che l'impatto fresco di La Niña potrebbe passare inosservato a causa del cambiamento climatico guidato dall'uomo. "Se si verifica un breve periodo di raffreddamento a causa di La Niña, non cambierà la tendenza in corso di aumento delle temperature globali", ha detto Saulo.

Despite the cooling influence of La Niña from 2020 to 2023, the past nine years have been the warmest period since the Industrial Revolution.

