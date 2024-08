L'Organizzazione internazionale della sanità consiglia di non reagire con paura

Dopo il primo caso segnalato della variante Mpox Ib in Europa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) esorta a non diffondere panico. Hans Kluge, il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, ha parlato ai media a Ginevra martedì, affermando che il virus si sta diffondendo nella regione sin dalla scorsa estate, in particolare nella forma di clade II. Sono stati segnalati circa 100 casi alla settimana in Europa.

Durante una videoconferenza, Kluge ha dichiarato: "Mpox non è il nuovo Covid". Ha sottolineato: "Abbiamo il controllo su Mpox". Il controllo è stato ottenuto grazie a un monitoraggio intensificato, vaccinazioni e partecipazione attiva degli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini nell' epidemia del 2022. Tuttavia, Kluge ha sottolineato che gli impegno e le risorse necessari per eliminare completamente Mpox in Europa erano insufficienti.

Ora, secondo Kluge, c'è l'opportunità di mantenere la vigilanza contro i casi importati di clade Ib dall'Africa e combattere efficacemente il clade II.

Lo scorso anno, l'OMS ha innalzato il livello di allerta a causa delle epidemie di Mpox in Africa e della possibile variante Ib più letale. Questo è stato fatto per aumentare la consapevolezza a livello mondiale e garantire una distribuzione equa dei vaccini.

Nonostante l'aumento del livello di allerta a causa delle epidemie di Mpox in Africa e della possibile variante Ib letale, Kluge consiglia di non cadere nel panico. Con la giusta vigilanza e misure preventive, come il monitoraggio intensificato, le vaccinazioni e l'impegno della comunità, l'Europa può gestire con successo la situazione attuale di Mpox e prevenire la diffusione di entrambi i cladi Ib e II.

