- L'organizzazione internazionale della salute avverte che l'uso del preservativo tra gli adolescenti è diminuito.

Sulla base delle informazioni fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i giovani in Europa sono meno propensi ad utilizzare i preservativi prima di intraprendere attività sessuali. Questa tendenza ha visto un calo considerevole nell'uso del preservativo tra gli adolescenti sessualmente attivi dal 2014, mentre il numero di incontri non protetti è aumentato in modo allarmante. Questa situazione mette a rischio questi giovani di contrarre malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate, come avverte l'OMS.

Il rapporto, che fa parte di uno studio più ampio sulla salute degli adolescenti, ha intervistato circa 40.000 15enni di 42 paesi europei, regioni dell'Asia centrale e Canada ogni quattro anni dal 2014 al 2022, chiedendo loro informazioni sulla loro salute sessuale. Un risultato ha rivelato che un numero significativo di adolescenti sessualmente attivi ha avuto rapporti non protetti. La percentuale di ragazzi che hanno utilizzato un preservativo durante il loro ultimo incontro sessuale è passata dal 70% nel 2014 al 61% nel 2022, e dal 63% al 57% tra le ragazze. Circa il 30% dei rispondenti non ha utilizzato né il preservativo né la pillola durante il loro ultimo incontro sessuale.

I giovani tedeschi sono nella media per quanto riguarda l'uso del preservativo, con il 59% dei ragazzi sessualmente attivi e il 58% delle ragazze che dichiarano di averlo utilizzato nel 2022, in calo rispetto al 72% e al 68% del 2014. Al contrario, la Germania sembra avere un uso più alto della pillola: solo il 16% delle ragazze e il 23% dei ragazzi non hanno utilizzato né la pillola né il preservativo, con l'Austria e la Svizzera che se la cavano meglio.

Secondo l'OMS, i dati rivelano carenze sostanziali nell'educazione sessuale adeguata all'età e nell'accesso ai contraccettivi. Il direttore regionale dell'OMS, Hans Kluge, trova i risultati sia scioccanti che prevedibili, poiché molti paesi trascurano l'educazione sessuale adeguata all'età, e dove esiste, viene spesso criticata ingiustamente per aver apparentemente promosso il comportamento sessuale.

Il principale autore del rapporto, András Költő dell'Università di Galway, sottolinea che un'educazione sessuale completa è essenziale per fornire a tutti i giovani gli strumenti per prendere decisioni informate sulla sessualità durante questo periodo delicato della loro vita - la transizione dall'adolescenza all'età adulta. I giovani hanno bisogno non solo di informazioni, ma anche di spazi sicuri per discutere argomenti come il consenso, le relazioni intime, l'identità di genere e l'orientamento sessuale.

La mancanza di educazione alla salute e alla sicurezza adeguata all'età e l'accesso ai contraccettivi, come evidenziato dall'OMS, contribuisce all'aumento degli incontri sessuali non protetti tra i giovani europei. Il direttore regionale dell'OMS, Hans Kluge, incoraggia l'adozione di programmi di educazione sessuale completa che forniscano spazi sicuri per discutere il consenso, la salute sessuale e l'identità di genere per promuovere decisioni informate.

Leggi anche: