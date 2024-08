L'organizzazione internazionale cerca di continuare la collaborazione con la leadership talebana

Nonostante i rigidi codici morali imposti dai talebani in Afghanistan, le Nazioni Unite continueranno a collaborare con loro. Secondo il rappresentante delle Nazioni Unite a New York, Stéphane Dujarric, le Nazioni Unite continueranno a lavorare con tutte le parti in Afghanistan, compresi i talebani. Secondo le nuove regole, alle donne è vietato mostrare il viso in pubblico o esprimersi verbalmente.

Le Nazioni Unite hanno espresso la loro disapprovazione per queste nuove regole. Il capo della missione delle Nazioni Unite in Afghanistan, UNAMA, Roza Otunbayeva, ha espresso preoccupazione lo scorso fine settimana, affermando che le leggi rappresentavano una visione preoccupante per il futuro dell'Afghanistan, peggiorando ulteriormente le attuali limitazioni ingiuste della libertà delle donne e delle bambine. Di conseguenza, i talebani hanno interrotto i rapporti con l'UNAMA venerdì. Dujarric ha affermato che le Nazioni Unite avrebbero continuato le loro operazioni in Afghanistan, rispettando il mandato stabilito dal Consiglio di Sicurezza.

Le Nazioni Unite hanno espresso la loro disapprovazione per le regole, sottolineando il loro impatto negativo sui diritti delle donne. Nonostante la decisione dei talebani di interrompere i rapporti con l'UNAMA, Dujarric ha ribadito che le Nazioni Unite avrebbero continuato le loro operazioni, seguendo le linee guida fornite dal Consiglio di Sicurezza.

