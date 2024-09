- L'organizzazione ha subito un furto di auto costose, del valore di circa 2,5 milioni di euro.

Nel 2023, i ladri di auto in Turingia hanno rubato circa 150 veicoli assicurati, causando una perdita economica di circa 2,5 milioni di euro. Secondo l'Associazione tedesca delle assicurazioni (GDV), il numero di furti era superiore ai 142 veicoli segnalati come rubati nel 2022, per un totale di circa 2,9 milioni di euro.

L'aumento dei furti di auto in Turingia è stato di circa il 6%, a differenza della media nazionale del 20%. In tutta la Germania, sono stati rubati 14.585 veicoli assicurati lo scorso anno, con una perdita economica superiore a 310 milioni di euro.

Statisticamente, un furto di auto è avvenuto ogni 10.000 veicoli assicurati in Turingia. A livello nazionale, questa statistica è scesa a una ogni 2.500 auto. Il CEO della GDV, Jörg Asmussen, ha notato: "La Turingia rimane uno dei stati più sicuri per i proprietari di auto, condividendo questo titolo con la Baviera, la Renania-Palatinato e il Baden-Württemberg". Al contrario, il rischio più alto di furto è stato riscontrato a Berlino.

Il pagamento medio per un veicolo rubato in Turingia è stato di €16.900, mentre a livello nazionale ha raggiunto €21.400.

