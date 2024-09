- L'organizzazione governativa per la cibernetica cerca concetti innovativi.

L'Agenzia Cyber è aperta all'esplorazione di metodi non tradizionali come parte della sua missione. Come ha dichiarato Christian Hummert, a capo dell'Agenzia Federale, in un'intervista all'Agenzia di Stampa Tedesca, "Crediamo nel sfruttare l'intelligenza collettiva di uno sciame per favorire concetti innovativi". Questa narrazione è riflessa nel concorso di idee a livello nazionale lanciato a giugno, che ha raccolto 65 sottoscrizioni - con contributi da parte di sia individui che organizzazioni.

L'obiettivo del concorso è quello di sviluppare idee per il dispiegamento di sistemi autonomi e intelligenti all'interno di uno sciame. Come ha spiegato Hummert, "Immagina uno sciame di droni che monitorano le foreste, identificano i potenziali rischi di incendi boschivi e addirittura rilasciano acqua come misura preventiva". Oltre agli individui, anche università e imprese hanno presentato le loro proposte. Hummert spera che anche un hacker isolato, che ha vissuto nell'oscurità e non ha prestato molta attenzione alle regolamentazioni dell'UE, possa partecipare e contribuire con un'idea che l'agenzia non aveva considerato.

Le migliori proposte saranno selezionate a breve, con il vincitore che riceverà una generosa somma di 100.000 euro e l'opportunità di vedere la propria idea realizzata. "In definitiva, il nostro obiettivo è quello di trasformare questa strategia vincente in un progetto tangibile", ha spiegato Hummert.

Inoltre, un'altra competizione di ricerca dell'agenzia, situata a Halle, ruota intorno alla protezione delle infrastrutture critiche come gli aeroporti, gli ospedali e le centrali nucleari. "Una violazione può avere conseguenze gravissime per il pubblico", ha notato Hummert. Due proposte dell'Università di Magdeburgo e di Amburgo hanno impressionato i giudici, ottenendo un finanziamento fino a 10 milioni di euro. Hummert ritiene che questo sia un successo significativo per l'agenzia e, di conseguenza, per l'intero settore della sicurezza informatica.

Fondata nel 2020, l'Agenzia Cyber ha sede a Halle ed è stata affidata al Ministero della Difesa e al Ministero dell'Interno Federale.

Il concorso che promuove le idee innovative viene promosso su diverse piattaforme online, con l'obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio a livello globale. L'idea vincente, una volta implementata, verrà probabilmente esibita su Internet per future riferimento e potenziali repliche.

