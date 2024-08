L'organizzazione finanziaria di Warren Buffet, di notevole valore.

Berkshire Hathaway, guidata da Warren Buffett, diventa la prima organizzazione non tecnologica statunitense a superare un valore di mercato di $1 trilione. Nella prima sessione di negoziazione alla Borsa di New York, ha registrato un aumento di circa il 1%.

Fino ad ora, l'accesso a questo gruppo élite era riservato solo ai giganti della tecnologia come Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta (precedentemente nota come Facebook) e Google, la società madre di Alphabet. Per un po', Tesla è riuscita a entrare in questo circolo, ma in seguito il suo valore è sceso sotto questo livello. Al momento, Apple detiene il primato con un valore di mercato impressionante di circa $3,5 trilioni.

Il portafoglio diversificato di Berkshire Hathaway include Geico, una società assicurativa, BNSF, una corporation ferroviaria, Dairy Queen, una popolare catena di fast food, Duracell, un noto produttore di batterie, e azioni in molte altre imprese.

La trasformazione di questa piccola attività tessile in una fiorente società di investimenti è stata orchestrata da Buffett negli anni '60. La sua capacità senza pari di identificare attività solide ha portato gli investimenti di Berkshire a superare i rendimenti medi del mercato azionario in vari anni.

Di recente, Buffett ha rafforzato le riserve di contante di Berkshire e ha espresso preoccupazioni per la scarsità di opportunità di investimento allettanti. La sua missione è stata costantemente quella di acquistare azioni a prezzi ragionevoli in aziende promettenti. Berkshire detiene una consistente quota delle azioni Apple, anche se una parte è stata recentemente venduta.

Con questo nuovo traguardo, Berkshire Hathaway entra ora in un esclusivo club di società con un valore di mercato superiore a $1 trilione, diventando una delle poche organizzazioni non tecnologiche nel club del trilione di dollari. Attualmente, gli attivi sotto gestione di Berkshire Hathaway superano un'impressionante cifra di $1 trilione.

