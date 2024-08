- L'organizzazione di volontariato tedesca riceve una visita da Nancy Faeser.

Il Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser ha concluso il suo tour sulla sicurezza attraverso sette Stati federali martedì, concludendo la sua visita alla sede della Fondazione tedesca per l'impegno e il volontariato a Neustrelitz, nel distretto del Meclemburgo del Lago di Plön. In qualità di presidente del consiglio di amministrazione della fondazione, Faeser ha guidato il tour. Il viaggio ha segnato la fine degli incontri con personale sia professionale che volontario, come riferito dalla fondazione. Prima di recarsi a Neustrelitz, Faeser ha presentato il rapporto annuale 2023 della Polizia federale a Rostock il lunedì.

Fondata nel 2020, la Fondazione tedesca per l'impegno e il volontariato serve come principale hub per le persone attivamente impegnate in Germania. Ogni anno, fornisce assistenza a decine di migliaia di volontari attraverso programmi di scambio, corsi e opportunità di finanziamento.

La fondazione ha formato 2.700 volontari per l'Euro 2024.

Il ministro Faeser ha riconosciuto gli sforzi della fondazione, evidenziando il ruolo essenziale che gioca nel sostenere i volontari in tutta la Germania. Attraverso la sua "Accademia dei Volontari", la fondazione prepara circa 2.700 volontari per il prossimo campionato europeo di calcio del 2024. Faeser ha espresso preoccupazione per le minacce e gli attacchi in aumento contro i volontari. Per affrontare questo problema, il governo federale ha fondato la Fondazione tedesca per l'impegno e il volontariato come partner affidabile e impegnato per i circa 29 milioni di volontari in Germania. La fondazione ha inoltre avviato un progetto pilota, la "Rete di protezione e prevenzione per il volontariato", per supportare e proteggere i volontari che affrontano tali minacce o attacchi.

