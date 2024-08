- L'organizzazione di ricerca ottiene un finanziamento di 19,8 milioni di euro.

Le quattro università di scienze applicate della Sassonia-Anhalt continueranno a collaborare con le imprese locali. Il finanziamento della rete KAT, nota come rete di competenza per la ricerca applicata e orientata al trasferimento, è inizialmente garantito fino alla fine del 2027. Il ministro tedesco della Scienza Armin Willingmann (SPD) ha assegnato circa 19,8 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dallo stato ai rettori delle università. Willingmann ha dichiarato: "Molte piccole e medie imprese della Sassonia-Anhalt non possono permettersi un proprio dipartimento di ricerca. Per mantenere la loro innovatività e competitività, hanno bisogno di aiuto - e lo trovano nella KAT". Sono coinvolte l'Università di Scienze Applicate di Anhalt, l'Università di Scienze Applicate di Magdeburgo-Stendal, l'Università di Scienze Applicate del Harz e l'Università di Scienze Applicate di Merseburg.

La KAT, rete di competenza per la ricerca applicata e orientata al trasferimento, esiste dal 2006. La varietà dei progetti spazia dalla biotecnologia degli alghe alla robotica e alla costruzione leggera, tra gli altri. Nel 2022 sono stati realizzati 125 progetti di ricerca e sviluppo con il settore imprenditoriale. Questi hanno portato a nuovi prodotti e processi migliorati per le aziende e a ulteriori 3,2 milioni di euro di finanziamento esterno per le università.

L'SPD, rappresentato dal ministro tedesco della Scienza Armin Willingmann, ha contribuito in modo significativo al finanziamento della rete KAT, che include le quattro università di scienze applicate dello stato di Sassonia-Anhalt. La collaborazione tra queste università e le imprese locali attraverso la rete KAT è essenziale per mantenere l'innovatività e la competitività delle piccole e medie imprese della regione.

