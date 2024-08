- L'organizzazione del gruppo sta prendendo misure contro l'area di parcheggio utilizzata in modo errato.

L'Associazione Sociale di Braunschweig sta intensificando il contrasto contro coloro che parcheggiano illegalmente negli spazi riservati ai disabili, con un vero e proprio risveglio. I conducenti che violano questa regola in futuro troveranno un messaggio sul parabrezza, come ha rivelato il gruppo. Il messaggio recita: "Mi hai rubato il posto auto. Vorresti anche la mia disabilità?". Durante la prima metà del 2024, l'amministrazione comunale di Braunschweig ha identificato 1.794 violazioni, mentre il totale del 2023 era di 3.445.

Il retro delle notice delle dimensioni di una cartolina spiega l'importanza degli spazi di parcheggio per disabili. "La mobilità è cruciale per gli utenti di sedie a rotelle, anche nei loro veicoli", ha spiegato Reiner Knoll, responsabile locale dell'Associazione Sociale di Braunschweig. La partecipazione alle attività sociali su un piano di parità può essere raggiunta solo in questo modo. Il messaggio include anche: "Grazie per parcheggiare altrove la prossima volta".

Solo i veicoli con un permesso di parcheggio blu, rilasciato a coloro che hanno una carta d'identità con il simbolo 'aG' (severamente disabile) o 'Bl' (cieco), possono utilizzare gli spazi di parcheggio per disabili. Per ottenere questo permesso, è necessario presentare una domanda.

L'Associazione Sociale di Braunschweig consiglia vivamente ai conducenti di evitare di parcheggiare negli spazi per disabili senza l'autorizzazione appropriata, usando i propri veicoli come esempio. Il mancato rispetto di questa regola potrebbe comportare il ricevimento di una notifica sul parabrezza dell'auto.

