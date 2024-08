- L'organizzazione critica la lobbying in Sassonia-Anhalt

Dalla prospettiva di un esperto, ci sono ancora significativi difetti nella trasparenza del lavoro politico del parlamento statale e del governo statale in Sassonia-Anhalt. Non ci sono ancora regolamentazioni riguardo ai periodi di raffreddamento, secondo Transparency Germany dopo un aggiornamento della classifica della lobby. "Nel 2014, una proposta di modifica della legge ministeriale è stata respinta dal parlamento statale con la motivazione che si sarebbe dovuto attendere l'adozione a livello federale della regolamentazione del periodo di raffreddamento, che è in vigore dal 2015."

La trasparenza richiede un periodo di raffreddamento, che impone ai precedenti membri del governo e ai funzionari di alto livello di attendere un certo periodo prima di passare al settore privato. L'organizzazione ha dichiarato che nonostante la fiducia nelle istituzioni democratiche che si sta sgretolando, c'è mancanza di volontà politica per le regole moderne per una politica pulita. "Questo è evidente dal fatto che 13 su 16 stati federali non raggiungono nemmeno la metà dei criteri della classifica della lobby."

Secondo i dati, viene valutato se esiste un registro della lobby, un'impronta legislativa, un periodo di raffreddamento per i membri del governo e la dichiarazione delle attività secondarie e, in tal caso, in che forma.

La Sassonia-Anhalt si classifica penultima nella classifica, con più di 450 voci nel registro della lobby. L'elenco include club automobilistici, associazioni economiche, sociali e ambientali, nonché rappresentanti del settore sanitario. Quelli registrati nell'elenco hanno la possibilità di presentare le loro preoccupazioni agli attori politici e quindi anche al pubblico più ampio.

Transparency Germany continua a sostenere l'adozione di periodi di raffreddamento in Sassonia-Anhalt, in quanto ritiene che sia cruciale per mantenere la trasparenza nel lavoro politico. Nonostante il parlamento statale abbia respinto una proposta nel 2014, Transparency Germany evidenzia che solo 13 su 16 stati tedeschi raggiungono la metà dei criteri per una politica pulita, collocando la Sassonia-Anhalt penultima nella classifica della lobby.

