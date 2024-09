- L'organizzazione ambientalista Greenpeace scopre ulteriori dati di pietre su Borkum

Attivisti per l'ambiente di Greenpeace hanno apparentemente scoperto ulteriori formazioni rocciose ricche di specie nel Mare del Nord, vicino ad un percorso di cavo proposto per il controverso progetto di estrazione di gas al largo dell'isola di Borkum. I guerrieri ecologisti hanno pubblicato immagini del sito della scoperta, che mostrano rocce decorate con "vegetazione di scogliere atipica" come la garofanino di mare, anemoni e creature di muschio. Inoltre, gli ambientalisti hanno riferito di aver scoperto specie in via di estinzione e flora durante la loro immersione a tarda agosto all'interno delle acque territoriali tedesche. Si dice che i siti di scoperta segnalati si trovino a soli venti metri dal percorso del cavo proposto.

Greenpeace ha colto l'occasione per chiedere l'interruzione dei piani di estrazione di gas per l'ennesima volta. "Il Ministro del Clima Robert Habeck ha il potere di fermare direttamente questo progetto dannoso per il gas all'interno di questa zona marina di valore", ha dichiarato l'esperto di energia di Greenpeace Anike Peters in una dichiarazione.

Battaglie legali per il cavo di alimentazione

L'estrazione di gas e il cavo di alimentazione necessario sono stati oggetto di una lunga disputa. La società olandese One-Dyas intende utilizzare il cavo per fornire una piattaforma di estrazione di gas con energia eolica dalla vicina centrale elettrica offshore Riffgat. L'Agenzia statale bassa sassone per l'amministrazione delle acque, la gestione della costa e la conservazione della natura (NLWKN) ha approvato il cavo nel 2022. Tuttavia, l'Aiuto tedesco per l'ambiente (DUH) ha contestato questa decisione in tribunale. Gli ambientalisti temevano che il cavo potesse danneggiare irreparabilmente le strutture delle scogliere protettive. Di recente, il tribunale amministrativo di Oldenburg ha deciso che il cavo di alimentazione non dovrebbe essere posato temporaneamente. Una causa formale sul ricorso è ancora in attesa.

Greenpeace aveva scoperto in precedenza scogliere rocciose protettive nelle vicinanze e le aveva documentate scientificamente lo scorso anno. Tuttavia, rimane incerto se le recenti formazioni rocciose siano anche scogliere rocciose protettive.

Ministero dell'Ambiente Richiede ulteriori esami

Il Ministero dell'Ambiente di Hannover ha informato la dpa che le recenti scoperte di Greenpeace lungo il percorso del cavo erano ignote a loro. "Tuttavia, rafforzano la percezione che ulteriori indagini sono necessarie lungo il percorso del cavo proposto e le possibili alternative prima che possa essere concessa un'esenzione per la conservazione della natura", ha dichiarato un portavoce del ministero. Una valutazione tecnica dei risultati segnalati è ancora in attesa. Pertanto, Greenpeace è invitato a condividere con l'autorità competente, la NLWKN, tutti i dati rilevanti.

La deputata del Landtag di Borkum Meta Janssen-Kucz ha invitato One Dyas a cedere alla fine, "È ovvio che si tratta di biotopi protetti in tutta l'Europa. Le scogliere rocciose simili a quelle vicino a Borkum sono habitat unici e dovrebbero essere protette. Non può essere posato alcun cavo dove la vita marina rara risiede sul fondo del Mare del Nord".

