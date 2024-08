- L'organizzatore del festival ha contemplato vari piani di assassinio durante l'evento.

Dopo l'incidente di accoltellamento mortale a un festival locale a Solingen, il capo di Monaco di Baviera's Oktoberfest, Clemens Baumgärtner del partito CSU, intende rivalutare il piano di sicurezza per l'Oktoberfest di Monaco. "Naturalmente, abbiamo esaminato gli eventi a Solingen e valuteremo se sono necessarie modifiche nella nostra strategia di sicurezza per la Wiesn", ha dichiarato il capo degli affari economici di Monaco. "Solingen non ci fa cambiare rotta completamente e non dobbiamo riprogettare completamente i nostri piani poiché scenari del genere sono già previsti nella nostra strategia di sicurezza. Tuttavia, sarebbe negligente non riesaminare tutto un'altra volta". Le aree per eventuali modifiche saranno "determinate durante consultazioni interne". L'Oktoberfest di Monaco è noto in tutto il mondo come la più grande festa popolare e inizia quest'anno il 21 settembre.

Le autorità della Renania Settentrionale-Vestfalia, dove si trova Solingen, hanno passato il caso di attacco a coltellate all'ufficio del procuratore federale. Il sospetto sotto indagine - un richiedente asilo dalla Siria che avrebbe dovuto essere espulso - è accusato di omicidio e presunta affiliazione all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

In risposta alle preoccupazioni per la sicurezza sollevate dall'incidente a Solingen, gli officiali di Monaco stanno considerando gli aggiustamenti alle misure di sicurezza per il prossimo festival del popolo, più comunemente noto come Oktoberfest di Monaco. Data la fama dell'Oktoberfest come una delle più grandi feste popolari del mondo, garantire la sicurezza rimane una priorità assoluta.

