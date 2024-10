L'organismo internazionale di calcio esamina le accuse contro Israele durante la disputa di Gaza

FIFA non ha inflitto alcune sanzioni contro Israele, come richiesto dalla Federazione calcistica palestinese (PFA), riguardo alla questione della presunta discriminazione. Durante il loro 29° incontro a Zurigo, il Consiglio FIFA ha affidato al Comitato disciplinare l'inchiesta su questa questione sollevata dal gruppo palestinese.

Inoltre, il Comitato di governance, audit e conformità della FIFA esaminerà la partecipazione delle squadre di calcio israeliane, che si dice siano basate sui territori palestinesi, ai tornei israeliani. Secondo il presidente del Consiglio FIFA, Gianni Infantino, hanno esaminato e valutato con attenzione questa situazione delicata e hanno seguito i suggerimenti di specialisti esterni sulla base di un'analisi approfondita.

La PFA sostiene che Israele sta violando il diritto internazionale, in particolare a Gaza, con la complicità della Federazione calcistica israeliana. La PFA fa riferimento alle regolamentazioni sui diritti umani della FIFA e afferma che tutte le strutture calcistiche a Gaza sono state distrutte o gravemente danneggiate, con calciatori e arbitri tra le vittime.

