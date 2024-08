- L'organismo ha il compito di redigere una proposta di regolamento che disciplina l'applicazione dell'erba sintetica.

Passare al prato sintetico è una sfida per il manager di 1. FC Heidenheim Frank Schmidt prima della loro prima apparizione sulla scena internazionale. "Adattarsi alle circostanze sarà fondamentale per noi," ha dichiarato Schmidt in vista della prima gara di playoff della Conference League contro il BK Häcken giovedì (19:00).

Schmidt e il suo assistente allenatore Dieter Jarosch hanno assistito alla vittoria per 3-1 del Häcken contro l'IF Brommapojkarna allo stadio e sono rimasti colpiti dalla loro potenza offensiva. "Riescono a segnare ogni tiro in angolo grazie alla mancanza di rimbalzo del pallone, al loro gioco frequente su questa superficie e alla loro familiarità con il prato sintetico," ha commentato Schmidt. Aveva già riconosciuto la loro bravura nelle fasi precedenti dei play-off. "Segnare sei gol in modo costante non è solo un caso," ha detto Schmidt.

Prima di intraprendere il viaggio in Scandinavia, Schmidt ha condotto una sessione di allenamento solitaria su prato sintetico al campo del SV Mergelstetten. "Non c'erano molte opzioni, sarebbe stato inutile," ha spiegato Schmidt riguardo alla preparazione. "Dovremo adattarci rapidamente ora. Ma non ci sono brutte condizioni, solo una brutta mentalità - e noi di certo non ce l'avremo."

La Conference League è la competizione in cui il 1. FC Heidenheim farà la sua prima apparizione sulla scena internazionale. La squadra affronterà il BK Häcken, noto per la sua abilità nel segnare su prato sintetico, avendo segnato costantemente sei gol nelle fasi precedenti.

Leggi anche: