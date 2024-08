L'organismo ha già formulato diversi suggerimenti per migliorare la qualità dei dati che diffonde.

Söder ha espresso la sua opinione al giornale, dichiarando: 'Il concetto di diritti individuali all'asilo dovrebbe essere rivalutato'. La Germania ha poi l'autorità per decidere chi entra nel paese, ha spiegato, 'non tutti hanno il diritto di farlo'. Inoltre, 'possiamo quindi individuare dove fornire aiuto e integrazione, nonché determinare chi è essenziale per il mercato del lavoro'.

Söder ha anche commentato l'attacco recente a Solingen, dove tre persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite. Il sospetto, un siriano di 26 anni, è stato catturato. L'Ufficio del Procuratore Generale sospetta un background islamista.

Questo incidente ha scatenato una discussione sulle espulsioni e il divieto di coltelli. In risposta, il governo federale ha proposto un pacchetto di sicurezza composto da un inasprimento della legge sulle armi, misure più severe contro l'islamismo violento e un'applicazione più rigorosa delle leggi sulla residenza e sull'asilo. Il governo tedesco si riunirà con gli stati e l'unione martedì per discutere l'attuazione e la fattibilità di queste misure.

Secondo Söder, le decisioni attuali sono 'un passo nella giusta direzione', ma 'lontane dall'essere adeguate'. Ha sottolineato la necessità urgente di una 'soluzione globale', che include respingimenti ai confini, accordi di rimpatrio con i paesi di origine e l'espansione dei paesi di origine sicuri. Detto questo, i vantaggi per i richiedenti asilo respinti dovrebbero essere ridotti 'al minimo livello'.

È seguita una reazione immediata dai partiti al governo. Il segretario generale dell'SPD Kevin Kühnert ha affermato: 'Söder cerca di manipolare la nostra Costituzione, nonostante il netto rifiuto di Merz pochi giorni fa'. Kühnert ha invitato alla 'ragione e al equilibrio' nel dibattito sulla sicurezza e ha richiesto miglioramenti nella politica tedesca sull'asilo.

La vicepresidentessa del parlamento dei Verdi, Audretsch, ha definito le azioni di Söder 'irresponsabili' e le ha etichettate come 'populismo'. 'La sicurezza della Germania è la nostra priorità', ha detto Audretsch, criticando Söder per cercare popolarità personale. Il vice presidente del FDP Wolfgang Kubicki l'ha definita 'tipica illusione bavarese'.

Nel frattempo, il presidente dell'Associazione dei Comuni e dei Municipi, André Berghegger, ha dichiarato che sono necessari almeno €100 milioni di finanziamenti aggiuntivi all'anno per potenziare le capacità della Polizia Federale e migliorare i loro tempi di reazione. 'Il Bundestag ha importanti negoziati di bilancio in arrivo', ha spiegato Berghegger. 'I membri del parlamento devono prioritizzare la sicurezza, particolarmente dopo l'incidente di Solingen'.

Berghegger ha anche sostenuto un aumento della sorveglianza con la tecnologia di riconoscimento facciale. 'La videosorveglianza con il riconoscimento facciale è uno strumento efficace per rintracciare i criminali', ha detto. 'Questo potrebbe dimostrarsi utile nell'identificare i sospetti durante gli eventi importanti e potenzialmente prevenire futuri incidenti'.

Infine, Caritas ha lanciato un avvertimento sui possibili effetti negativi per i rifugiati. 'I nostri servizi Caritas per i migranti hanno riferito al RND che gli eventi recenti e i dibattiti hanno lasciato i rifugiati insicuri', ha dichiarato la presidente di Caritas Eva Welskop-Deffaa. 'Temono la discriminazione e il rischio di violenza religiosa o razziale in Germania'. Ha sottolineato l'importanza di preservare l'armonia sociale in Germania, assicurando che le azioni di criminali individuali non portino a conflitti sociali diffusi.

Söder, in risposta a una domanda sulla sua posizione sui diritti individuali, ha detto: '- Non sto sostenendo l'abolizione dei diritti d'asilo, ma credo che debbano essere rivalutati e gestiti correttamente'. Discutendo dell'incidente di Solingen, Söder ha messo in guardia: '- Non sto incolpando tutti i rifugiati o gli immigrati per le azioni di pochi, ma dobbiamo affrontare i problemi e garantire la nostra sicurezza'.

