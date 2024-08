- L'organismo di regolamentazione identifica numerose polizze di assicurazione sulla vita come troppo costose

L'Autorità di vigilanza finanziaria tedesca (Bafin) ha avvertito le compagnie locali di assicurazione sulla vita riguardo ai costi eccessivi nelle loro offerte. Secondo la direttrice esecutiva di Bafin, Julia Wiens, "Le polizze vita dovrebbero soddisfare i requisiti di assicurazione e le aspettative di profitto dei loro clienti. Purtroppo, non sempre è così." Diversi fornitori necessitano di miglioramenti immediati, ha aggiunto.

Bafin ha segnalato specificamente i costi di distribuzione e di efficacia. Questi numeri mostrano quanto il rendimento annuale viene eroso dalle spese. In alcuni prodotti delle compagnie, queste spese ammontavano al 4% o più quando la metà dei titolari di polizze aveva risolto anticipatamente i loro contratti. Secondo Wiens, "Le compagnie dovrebbero quindi ottenere almeno la stessa quantità attraverso gli investimenti corrispondenti per i loro clienti per trarre beneficio."

Alcune polizze vita hanno anche attirato l'attenzione per i loro tassi di resa estremamente elevati, in particolare durante i primi anni successivi alla firma del contratto, quando una parte significativa delle spese viene sostenuta. Un tasso di resa precoce elevato potrebbe suggerire che i prodotti sono stati commercializzati fuori dal loro segmento di mercato previsto.

A maggio 2023, Bafin ha delineato in una lettera le aspettative per i fornitori di polizze vita collegate agli investimenti. Contestualmente, hanno esaminato i prodotti disponibili sul mercato. Da allora, Bafin ha auditato 13 compagnie di assicurazione sulla vita. "Ciò che abbiamo scoperto finora non corrisponde alle nostre aspettative", ha criticato Wiens in un evento di 'Handelsblatt'.

Se Bafin rileva illeciti, interviene. L'autorità può, ad esempio, proibire la distribuzione dei prodotti o imporre sanzioni ai membri del consiglio se la loro competenza professionale è in discussione, ha dichiarato Wiens.

