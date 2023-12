Lorena Ochoa: come la famiglia ha avuto la meglio sulla celebrità sportiva

Avrebbe provocato un'onda d'urto nello sport.

Ma nel 2010, la migliore giocatrice femminile ha fatto proprio questo.

Dopo 158 settimane consecutive in cima alla classifica mondiale e due titoli importanti, la messicana Lorena Ochoa ha annunciato di voler abbandonare il gioco.

"La tua vita sembra fantastica e mi sono goduta i viaggi, il glamour, è stato fantastico", ha detto Lorena Ochoa parlando di recente con Shane O'Donoghue di CNN Living Golf.

LEGGI: La grande golfista Annika Sorenstam combatte gli stereotipi di genere

"Ma per me era più importante sposarmi e avere una famiglia. Ora che sono madre, non lo cambierei per nulla al mondo e mi sento fortunata. Sono davvero molto felice di aver preso la decisione al momento giusto e ora posso godermi al 100% questa seconda fase della mia vita".

Per molte atlete professioniste, la decisione di avere figli arriva proprio quando sono nel pieno della loro carriera, come è successo a Ochoa.

"Penso che sia facile dimenticare che in qualsiasi sport un'atleta possa avere il desiderio di avere figli, e quando si legge in un titolo di giornale che una giocatrice professionista di golf aspetta un bambino, c'è una certa sorpresa legata alla rivelazione, supponendo forse erroneamente che questa sia la fine della sua carriera di giocatrice", dice Alison Root, redattrice di Women & Golf.

"Le donne dirigenti possono destreggiarsi tra i figli e la vita nei consigli di amministrazione, ma lo sport è diverso, dato il livello di forma fisica richiesto e la pratica continua per mantenere il gioco in forma per competere ai massimi livelli; ecco perché è difficile decidere quando è il momento giusto".

LEGGI: Lexi Thompson "dipendente" dagli allenamenti

L'LPGA Tour negli Stati Uniti vanta numerose mamme golfiste, tra cui Juli Inkster, Cristie Kerr e Catriona Matthew, mentre Stacy Lewis ha recentemente annunciato di essere incinta.

La LPGA ha organizzato una serie di iniziative per le mamme e i loro figli durante il tour. "Come organizzazione sportiva femminile, è importante per noi avere politiche e programmi che offrano scelte alle nostre atlete che desiderano avere una famiglia", afferma Heather Daly-Donofrio, responsabile delle comunicazioni e delle operazioni del tour della LPGA.

La nostra politica di maternità flessibile consente alle nostre atlete di trascorrere il tempo necessario con i loro bambini senza la pressione di perdere il loro status di giocatrici".

"Una volta tornate alle competizioni, lo Smucker's Child Development Center itinerante offre un ambiente sicuro e amorevole per i bambini mentre la mamma è al lavoro sul campo.

"Il nostro obiettivo finale è quello di dare alle nostre atlete la possibilità di avere successo in entrambe le loro passioni: il golf professionale e la maternità".

La rivalità di Ochoa con Annika Sorenstam, che si è ritirata alla relativamente giovane età di 37 anni, ha definito il gioco femminile nei primi anni 2000.

Mentre la Sorenstam si avviava alla fine della sua carriera, la Ochoa era in ascesa. Nonostante fossero rivali, erano anche grandi amiche.

"Quando ho iniziato a giocare nel Tour, vedevo solo Annika e volevo essere come Annika", racconta.

"Abbiamo avuto tutte queste battaglie insieme, ho perso molte volte contro di lei ma mi ha sempre detto: 'Non preoccuparti, ce la farai, sei così vicina'. Mi ha mostrato solo rispetto e abbiamo grandi ricordi insieme. La ammiro molto, non solo sul campo da golf ma anche fuori".

Come la Sorenstam, anche la Ochoa si è data da fare durante il cosiddetto "ritiro", costruendo un marchio per valorizzare la sua eredità nel gioco.

Nel 2008 la messicana ha iniziato a organizzare un proprio torneo del LPGA Tour, mentre l'attività di famiglia si è estesa anche alla gestione delle giocatrici, alle operazioni di torneo e a una fondazione di beneficenza.

"Credo che la cosa migliore che mi sia capitata sia stata quella di avere una fondazione, la Lorena Ochoa Foundation", dice.

"La scuola che abbiamo, La Barranca, ha visto più di 4.000 bambini diplomarsi. Quindi le vite che cambiamo, non solo gli studenti ma anche le famiglie, la comunità, i miglioramenti, vediamo chiaramente come li aiutiamo ad avere una vita migliore, un futuro migliore".

La donna con 27 vittorie nel LPGA Tour, due major e tre figli non potrebbe essere più felice.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com