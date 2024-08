- Loredana Wollny affronta problemi di salute

Sulla pagina Instagram di Loredana Wollny c'è stata una notevole diminuzione di attività di recente. All'inizio dell'anno, la figlia della matriarca della famiglia Silvia Wollny, Loredana stessa, ha spiegato questo calo di attività a causa dei commenti dannosi e dei rimproveri offensivi che stava ricevendo. Tuttavia, c'è un nuovo fattore che contribuisce alla sua minore presenza online.

"Non siamo stati molto attivi ultimamente a causa di alcuni problemi di salute personali", ha detto la 20enne in una storia Instagram insieme al suo fidanzato Servet mentre aspettavano in una sala d'attesa del dentista. "Dovrei essere in grado di condividere i dettagli di questi problemi di salute e parlarne apertamente con tutti voi presto".

Loredana Wollny sta affrontando "problemi di salute personali non specificati"

Tuttavia, i suoi attuali problemi di salute non sembrano essere collegati alla sua salute orale. Come menzionato all'inizio dello scorso anno, Loredana sta affrontando "gravi problemi dentali" da quando è nato suo figlio Aurelio.

Despite the decline in Loredana Wollny's Instagram activity, her mother Silvia Wollny, also known as Silvia Wollny, has been actively posting.

Despite dealing with unspecified personal health issues, Loredana Wollny's dental health seems to be improving since her son Aurelio's birth.

