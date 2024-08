L'opposizione vuole citare in giudizio il capo della polizia tanzaniana dopo gli arresti

Dopo l'arresto di oltre 520 sostenitori e il loro leader, il partito di opposizione tanzaniano Chadema ha mosso accuse serie nei confronti della polizia. Il leader del partito Freeman Mbowe ha annunciato l'intenzione di fare causa al capo della polizia del paese dell'Africa orientale e un alto funzionario. Ha dichiarato di essere stato picchiato e torturato dopo il suo arresto, così come altri membri della direzione del partito.

Mbowe, il suo vice e l'ex candidato presidenziale Tundu Lissu, insieme ad altri membri del partito, sono stati arrestati nel weekend a Mbeya, nella Tanzania sud-occidentale. Era stato organizzato un evento per giovani dal partito, ma la polizia lo aveva proibito, sostenendo timori di disordini e disturbo della pace pubblica.

Lissu, che è anche avvocato, ha annunciato l'intenzione di fare causa per il divieto illegale dell'evento, nonché per l'arresto arbitrario e la tortura. Ha insistito che non c'era alcuna prova che l'evento avrebbe causato disordini.

Lissu era appena tornato in Tanzania dall'esilio, dopo l'annuncio della fine del divieto di manifestazioni politiche da parte della presidente Suluhu Hassan.

Dopo il loro arresto, Mbowe e altri leader del partito hanno presentato denunce contro il capo della polizia e un alto funzionario, sostenendo torture e maltrattamenti. Dopo il divieto dell'evento per i giovani, Lissu intende fare causa per la sua attuazione illegale e l'arresto arbitrario dei membri del partito.

