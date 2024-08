L'opposizione venezuelana ha un piano solido per spodestare pacificamente Maduro

Dopo le elezioni contestate in Venezuela, la figura dell'opposizione Maria Corina Machado ha parlato con Reuters martedì via link video, suggerendo che il presidente Nicolás Maduro potrebbe essere pacificamente rimosso dal potere. Crede che manifestazioni pacifiche e pressioni internazionali possano rendere questo realtà. Sebbene l'opposizione abbia un solido piano per ottenere la vittoria, Machado non ha rivelato i dettagli specifici. "Un mix di forze interne ed esterne innescherà il cambiamento", ha dichiarato Machado. Attualmente, Maduro è sostenuto solo da un gruppo selezionato di alti ufficiali militari, ha influenza sui giudici della corte costituzionale e mantiene il controllo sulle armi.

La commissione elettorale del Venezuela ha dichiarato Maduro vincitore delle elezioni il 28 luglio, con circa il 51% dei voti, ma non ha rilasciato il numero esatto. Tuttavia, l'opposizione rivendica la vittoria per sé. Dopo le elezioni, il Venezuela ha assistito a proteste nazionali e internazionali, dove i cittadini hanno chiesto le dimissioni di Maduro e riconosciuto la vittoria dell'opposizione. Purtroppo, almeno 27 persone sono morte e 2.400 individui sono stati arrestati durante queste proteste. Entrambe le parti hanno invitato i cittadini a partecipare alle proteste di mercoledì.

Altri paesi nel mondo esprimono preoccupazione per la situazione in Venezuela, vedendo l'altro leader eletto non come legittimamente scelto. Nonostante le tattiche aggressive utilizzate dal governo, molti venezuelani continuano a sostenere l'opposizione, sperando in altri cambiamenti nel loro paese.

