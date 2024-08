- L'opposizione all'ordinanza del giudice per dichiarazioni antisemite

Dopo un presunto incidente antisemita durante la posa di una "Pietra d'inciampo" commemorativa per gli ebrei uccisi dai nazisti a Pforzheim, un tribunale dovrà probabilmente affrontare la questione. Il sospetto ha presentato ricorso contro un'ordinanza penale, secondo la procura. "Di conseguenza, è atteso un processo principale", ha dichiarato un portavoce.

La procura aveva indagato per istigazione del popolo. In precedenza, il tribunale di Pforzheim aveva emesso un'ordinanza penale, che prevedeva una multa di 120 rate giornaliere. Ciò avrebbe reso il sospetto, un uomo di 39 anni, un criminale condannato. Tuttavia, poiché ha presentato ricorso, l'ordinanza penale non è ancora vincolante.

La procura non ha reso noto l'ammontare esatto delle rate giornaliere. Si orienta solitamente alle circostanze personali ed economiche della persona interessata.

Le Pietre d'inciampo vengono posate in molte città.

Durante l'incidente a metà maggio, un uomo si è avvicinato e ha chiesto se si trattasse di ebrei, ha riferito all'epoca Hans Mann dell'iniziativa "Pietre d'inciampo Pforzheim". Quando i presenti hanno confermato, l'uomo ha iniziato a urlare e ha gridato, tra le altre cose, "Ebrei di merda" e "Uccisori di persone" e che tutti gli ebrei dovrebbero essere sparati e uccisi. "Era molto agitato, ci ha insultati tutti e quasi è diventato fisicamente aggressivo", ha riferito Mann. Secondo il suo resoconto, erano presenti anche studenti e parenti delle persone uccise che avevano viaggiato appositamente dalla Israel per l'evento.

Le Pietre d'inciampo vengono posate in molti luoghi. Sono destinate a ricordare gli ebrei che sono stati deportati e uccisi durante l'era nazista. Le piccole lastre commemorative vengono generalmente inserite nel terreno di fronte agli edifici in cui hanno vissuto le persone interessate.

La procura sta valutando l'imputazione di istigazione a causa dei commenti estremisti dell'uomo durante la cerimonia della Pietra d'inciampo. Qualunque sia la decisione del tribunale, questo incidente ha sottolineato la persistente presenza e il pericolo dei sentimenti estremisti.

