- L'opposizione all'operazione derivante da un mandato rilasciato porta agli agenti a subire violenza.

Un mandato di arresto è stato emesso per una donna di 53 anni e il suo partner di 59 anni, a seguito di accuse di aggressione nei confronti delle forze dell'ordine durante una perquisizione domestica. Secondo i rapporti della polizia, un'operazione è stata condotta nel loro appartamento a Sand am Main, distretto di Haßfurt, di lunedì. Dopo aver aperto la porta, l'uomo ha riferito che la donna non era presente, ma gli ufficiali hanno udito rumori strani e hanno tentato di entrare. L'uomo avrebbe aggredito un ufficiale, causando una colluttazione fisica sul pavimento. Ha riportato lievi ferite durante la zuffa. In risposta, la donna ha tentato di aiutare il suo partner e, nel farlo, ha subito a sua volta ferite. Due altri ufficiali hanno riportato lievi ferite durante la rissa.

La donna ha rifiutato di pagare una piccola multa per evitare l'arresto, portando al suo arresto in una struttura carceraria. Entrambi i soggetti ora rischiano diverse accuse, tra cui resistenza all'arresto e favoreggiamento della fuga.

Il mandato di arresto contro la donna e il suo partner è stato emesso a causa del loro coinvolgimento in un crimine di resistenza all'arresto e favoreggiamento della fuga. A causa delle loro azioni durante la perquisizione domestica, sono ora formalmente accusati di aggressione nei confronti delle forze dell'ordine.

