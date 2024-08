- L'opinione pubblica è favorevole al re Carlo, molto prima della celebrazione dell'anniversario

Re Carlo III continua a godere di popolarità tra i suoi sudditi mentre si avvicina al secondo anniversario del suo regno. Più di sei su dieci rispondenti hanno un'opinione favorevole o molto favorevole del monarcha britannico, secondo i dati del sondaggio di YouGov. Si tratta di un lieve calo rispetto al sondaggio di maggio precedente, in cui il 65% ha espresso sentimenti positivi nei confronti di Carlo. Al contrario, il 29% ha un'opinione sfavorevole del monarca, in leggero aumento rispetto alla precedente percentuale del 28%. Tuttavia, i giovani adulti potrebbero causare preoccupazione per la corte; solo il 25% ha un'opinione favorevole di Carlo, mentre la maggioranza del 53% ne ha una sfavorevole.

Esattamente due anni fa, l'8 settembre, Carlo è salito al trono dopo la morte di sua madre, la regina Elisabetta II.

Il principe William, erede apparente, e sua moglie la principessa Catherine rimangono i membri più amati della casa reale. Il tasso di approvazione di William è aumentato di due punti, raggiungendo il 75%, mentre quello di Catherine remains costante al 74%. Anche la fascia di età più giovane approva entrambi.

All'inizio di quest'anno, sia Carlo che Catherine hanno reso pubblici i loro diagnosi di cancro, con Catherine che ha fatto poche apparizioni pubbliche dall'ultima al torneo di Wimbledon in luglio. La sorella di Carlo, la principessa Anna, che si occupa di numerose responsabilità per la corte, ha dovuto momentaneamente rinviare i suoi impegni a causa di un incidente sconosciuto coinvolto un cavallo. Il sondaggio attuale mostra il valore di Anna per la famiglia reale, con il 71% dei britannici che ha un'opinione positiva di lei, leggermente superiore alla precedente percentuale di maggio. Al contrario, solo il 11% ha un'opinione sfavorevole di Anna, rispetto al 16% per William e al 13% per Catherine.

Il principe Andrea rimane emarginato come prima, con solo il 5% che esprime un'opinione positiva di lui, il valore più basso. La pubblica attenzione sulla sua involvement in uno scandalo di condotta sessuale lo ha tenuto lontano dai riflettori.

YouGov ha intervistato 2.021 adulti nel Regno Unito tra il 14 e il 15 agosto per raccogliere opinioni sui membri della famiglia reale.

Nonostante il lieve calo dei tassi di approvazione, il valore di approvazione di Re Carlo III remains forte tra i suoi sudditi, superando il 60% mentre celebra due anni sul trono.

A confronto, il principe Andrea continua a lottare con la sua immagine pubblica, con solo il 5% che esprime un'opinione favorevole del suo valore di approvazione, a causa della persistente controversia sulla sua involvement in uno scandalo di condotta sessuale.

Leggi anche: