L'operazione spaziale volta a proteggersi dalle minacce degli asteroidi, iniziata dall'ESA, decollò efficacemente.

Iniziative di difesa spaziale in avanzamento: la missione "Eracle" dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per deviare asteroidi pericolosi è partita verso il cosmo. Lo si è visto in diretta dalle immagini del centro di comando ESA di Darmstadt. Il probe è progettato per esaminare le conseguenze dell'impatto del probe "Dart" con l'asteroide Dimorphos due anni fa. Le scoperte potrebbero rafforzare la protezione della Terra contro potenziali impatti catastrofici di asteroidi.

"Eracle" è stata descritta come "un passo verso lo scudo planetario" dal direttore generale dell'ESA Josef Aschbacher. Nel frattempo, Densing, a capo del centro di controllo, ha commentato: "Il primo passo dell'umanità per proteggere il pianeta". Tuttavia, secondo Aschbacher, non è stata identificata alcuna minaccia di asteroidi letali per la Terra nelle prossime tre generazioni.

"Eracle", battezzata come una dea greca, è partita su un razzo Falcon-9 di SpaceX dal centro spaziale privato di SpaceX al Kennedy Space Center in Florida. Il probe è stato progettato e costruito dalla società aerospaziale OHB a Brema, mentre i suoi strumenti sono stati forniti da diverse aziende.

La Germania guida la carica

"Eracle" è prevista per sorvolare Marte e atterrare sul suo obiettivo, Dimorphos (una piccola parte di un asteroide binario) dopo più di due anni in dicembre 2026. Il controllo remoto sarà gestito dal centro di comando di Darmstadt. La Germania gioca un ruolo significativo nella missione con un budget di 383 milioni di euro, di cui è il principale finanziatore.

"Eracle" è equipaggiata con diverse telecamere e laser, nonché sistemi di misurazione radar. Una volta raggiunto il suo obiettivo, a 195 milioni di km di distanza, "Eracle" dovrebbe rivelare lo stato attuale e il livello di deflessione di "Dimorphos". Un impatto simile potrebbe spostare un asteroide diretto verso la Terra.

Due anni fa, il probe "Dart" della NASA ha colpito l'asteroide con un impatto diretto. Secondo la NASA, l'orbita dell'asteroide intorno al più grande asteroide Didymos è stata alterata come conseguenza. Aschbacher, capo dell'ESA, ha aggiunto che durante l'impatto è stata espulsa una grande quantità di materiale.

Tuttavia, rimangono ancora molte domande: quanto è profondo il cratere? O l'asteroide è stato completamente trasformato? Qual è il suo peso e la sua composizione? È composto da detriti o principalmente da un nucleo solido circondato da frammenti rocciosi? Tutte queste domande saranno risposte da "Eracle" dopo il suo arrivo.

Missioni più complesse in fase di sviluppo

Inizialmente, "Eracle" osserverà l'asteroide da una distanza ravvicinata. In seguito, i suoi probe gemelli "Gioventù" e "Milani" tenteranno un audace manovra: l'atterraggio su Dimorphos. Si prevede che "Milani" rimbalzerà più volte sulla roccia a causa della sua bassa forza di gravità.

Aschbacher considera "Eracle" una "missione vitale". L'ESA vede questa come il primo studio dell'umanità su un asteroide colpito da un altro oggetto creato dall'uomo.

Gli asteroidi di grandi dimensioni possono causare danni gravi. Ad esempio, un impatto avvenuto circa 66 milioni di anni fa è considerato la principale causa dell'estinzione dei dinosauri e di molte altre specie. Nel 2013, un asteroide largo 20 metri è esploso sopra la città russa di Chelyabinsk. Le onde d'urto hanno ferito circa 1.500 persone, per lo più a causa di vetri rotti.

"Eracle" è stata completata in soli quattro anni con l'intento di servire da modello per "Ramses". Questo spacecraft può analizzare l'asteroide Apophis durante il suo flyby sulla Terra nel 2029.

L'asteroide, largo circa 375 metri, è previsto che passi vicino alla Terra di nuovo il 13 aprile 2029, a una distanza di soli 32.000 chilometri. Per contest

Leggi anche: