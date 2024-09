- L'operazione della SEK con sede a Berlino si conclude con una sparatoria mortale dopo uno scontro armato

Un conflitto tra la polizia e un individuo si è verificato durante un'operazione SWAT nei pressi di Wannsee, Berlino, portando alla sparatoria mortale di un uomo di 46 anni. Secondo la polizia e i pubblici ministeri del sabato, l'uomo aveva precedentemente minacciato un uomo di 49 anni con un'arma da fuoco. L'uomo era sotto tutela a causa di problemi di salute mentale. L'incidente si è protratto per diverse ore.

Stando ai resoconti della polizia e dei pubblici ministeri, l'uomo di 46 anni avrebbe minacciato l'uomo di 49 anni in un parcheggio per roulotte nelle prime ore del mattino. "L'uomo è riuscito a intimidire l'aggressore e ha contattato le autorità", si legge nella dichiarazione. "L'uomo di 49 anni è sfuggito alle ferite, ha seguito l'uomo e lo ha visto entrare in un palazzo multifamiliare in Dreilindenstraße". Il sospetto si è rifiutato di aprire la porta, costringendo gli ufficiali a fare irruzione nell'appartamento nel distretto di Nikolassee nel pomeriggio.

L'uomo ha aperto il fuoco

L'uomo avrebbe quindi aperto il fuoco con la sua arma, secondo la polizia e i pubblici ministeri. "La polizia ha risposto al fuoco, eliminando infine l'uomo".

La provenienza dell'arma dell'uomo di 46 anni rimane ignota, secondo i pubblici ministeri. È in corso un'indagine per omicidio.

Il palazzo multifamiliare si trova nel distretto di Steglitz-Zehlendorf di Berlino, un'area principalmente composta da ville e case unifamiliari. Secondo un residente intervistato da dpa, ospita unità di edilizia sociale, con circa 100 monolocali. Una scuola elementare si trova accanto all'edificio.

