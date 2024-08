L'operatore portuale di Amburgo HHLA aumenta notevolmente i profitti

Dopo un primo trimestre deludente, il gigante della logistica HHLA segnala un forte profitto. Nonostante i diversivi intorno al Canale di Suez, il business del contenitore prospera. Tuttavia, gli obiettivi ambiziosi per il 2025 sono improbabili e l'ingresso di MSC non è ancora definitivo.

In vista dell'ingresso della società di navigazione svizzera MSC in HHLA, la società di logistica con sede a Amburgo ha notevolmente aumentato il suo fatturato e profitto. HHLA ha annunciato che la sua filiale quotata, HHLA Hafenlogistik, ha registrato un aumento del 72% dell'utile operativo (EBIT) a €38 milioni nel secondo trimestre, mentre il fatturato è aumentato quasi del 10% a €387,5 milioni.

Il business del contenitore ha registrato una crescita. Nonostante gli aggiustamenti necessari a causa dei disordini nelle catene di fornitura, il CEO di HHLA Angela Titzrath ha sottolineato che la società è riuscita ad aumentare i volumi di carico tra Amburgo e altri porti europei grazie ai diversivi intorno al Canale di Suez. Il principale operatore di terminal al porto tedesco più grande ha anche beneficiato dei tempi di sosta dei contenitori più lunghi, che hanno aumentato i ricavi di stoccaggio.

Ancora una volta, il terminal di Tallinn ha brillato, mentre Trieste ha subito l'impatto della crisi nel Mar Rosso. A Odessa, le operazioni del terminal di HHLA sono rimaste ferme a causa delle istruzioni regolamentari.

HHLA ha mantenuto la sua previsione di un EBIT annuale di €70-100 milioni per la filiale Hafenlogistik e di €85-115 milioni per il segmento immobiliare. Tuttavia, l'obiettivo della società di raggiungere €400 milioni di EBIT per l'intero gruppo entro il 2025 ora sembra irraggiungibile a causa dei conflitti in corso, come la guerra in Ucraina, e dei cambiamenti del mercato. HHLA si aspetta ora di raggiungere questo obiettivo entro il 2027 al più tardi.

Entro allora, HHLA, a condizione che i piani del governo rosso-verde di Amburgo procedano come previsto, avrà probabilmente il più grande operatore di navigazione al mondo, MSC, come suo secondo grande azionista insieme alla città anseatica. L'affare, che ha suscitato controversie ad Amburgo, sede del più grande operatore di navigazione contenitori tedesco Hapag-Lloyd, ha incontrato critiche non solo per motivi economici, ma anche a causa dell'identità forte della città legata al porto. Ci sono state diverse scioperi dei lavoratori.

Prima che l'ingresso di MSC possa essere finalizzato, deve essere approvato dal Parlamento di Amburgo e dalla Commissione Europea. Se entrambi daranno il via libera, l'affare dovrebbe essere completato quest'anno. Tuttavia, ci sono stati ritardi poiché il Parlamento non ha fornito l'approvazione completa come previsto all'inizio di luglio. L'argomento sarà ripreso nella prima sessione parlamentare dopo la pausa estiva il 4 settembre, a seguito di un'iniziativa dell'opposizione.

