- L'operatore di un terminal LNG fa causa contro la concorrenza

Operatore del primo terminal LNG onshore della Germania nel Basso Sassonia contesta l'aiuto di Stato per il terminale previsto a Brunsbüttel

Il Hanseatic Energy Hub (HEH), operatore del primo terminal LNG onshore della Germania a Stade, sta intentando una causa contro la Commissione Europea presso la Corte UE di Lussemburgo. L'HEH sostiene che l'autorità di Bruxelles ha erroneamente approvato l'aiuto di Stato per il terminale previsto a Brunsbüttel. La Germania intende utilizzare il GNL per compensare la perdita delle forniture di gas russo.

Il querelante: i fondi statali non sono necessari per il progetto di Brunsbüttel

L'HEH sostiene che il progetto avrebbe potuto essere implementato senza fondi statali. Un partecipante regolare al mercato avrebbe semplicemente addebitato prezzi più alti ai clienti e avrebbe potuto fare a meno dell'aiuto di Stato, secondo i legali dell'HEH. Il sostegno incoraggia inoltre gli operatori a gestire meno efficientemente.

Il progetto di Stade è guidato dal consorzio Hanseatic Energy Hub (HEH) con sede ad Amburgo. L'HEH include il gruppo di logistica con sede ad Amburgo Buss Group, la società di private equity svizzera Partners Group, l'operatore della rete spagnola Enagás e la società chimica statunitense Dow. La costruzione del terminale di Stade è ufficialmente iniziata alla fine di giugno e dovrebbe iniziare a operare nel 2027.

La Germania coinvolta con milioni

La Commissione Europea ha consentito al governo tedesco di luglio 2023 di sostenere il terminale di Brunsbüttel con l'aiuto di Stato di 40 milioni di euro. Tale importo non corrisponde ai costi di investimento, ma è legato ai calcoli di rendimento e quindi calcolato dalla Commissione Europea, ha spiegato il Ministero federale dell'Economia.

Tuttavia, il governo federale è coinvolto con una somma molto maggiore. Sono stati previsti circa 740 milioni di euro nel bilancio del 2022, come mostrato in una lettera del Ministero delle Finanze al Comitato di Bilancio del Bundestag ad aprile 2022. Il governo federale detiene una quota del 50% nella società German LNG, responsabile del terminale di Brunsbüttel, attraverso la banca promozionale KfW.

Causa presso la Corte UE

Il ricorso segue la decisione della Commissione Europea di approvare l'aiuto di Stato, comunicata a luglio 2023.

La Corte UE di Lussemburgo, in quanto autorità di governo dell'Unione Europea, sarà il corpo giudiziario che sorveglierà il ricorso dell'HEH contro l'approvazione dell'aiuto di Stato per il terminale di Brunsbüttel. L'HEH, in quanto parte dell'Unione Europea, ritiene che l'aiuto di Stato approvato per il terminale di Brunsbüttel non sia necessario per la sua implementazione e che un partecipante regolare al mercato avrebbe potuto finanziare il progetto senza di esso.

