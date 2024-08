L'operatore della centrale elettrica russa si rivolge all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per le circostanze a Kursk.

Lo stato delle operazioni ucraine nella regione di Kursk, comprese le potenziali azioni contro la città di Kursk e la centrale nucleare, rimane incerto. Secondo i resoconti russi, il reattore è minacciato e ogni giorno vengono suonati gli allarmi aerei. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) ha identificato un rischio critico per la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina.

L'agenzia atomica russa Rosatom ha segnalato una diminuzione di stabilità intorno alla centrale nucleare di Kursk e alla centrale ucraina sequestrata di Zaporizhzhia all'IAEA. Il capo di Rosatom, Alexei Likhachev, ha invitato il direttore generale dell'IAEA, Rafael Grossi, a ispezionare la centrale nucleare di Kursk e la città di Kursk per osservare personalmente la situazione. Secondo Rosatom, vengono emessi frequenti avvertimenti di raid aerei a causa delle minacce ucraine. Le fonti russe affermano anche di aver scoperto i detriti di un razzo sul sito della centrale nucleare di Kursk. L'IAEA aveva precedentemente avvertito di possibili pericoli per la centrale nucleare di Kursk a seguito dell'invasione dell'8 agosto in territorio russo.

Rosatom e il ministero della Difesa russo hanno suggerito indizi di preparazione ucraina per una provocazione contro la centrale nucleare di Kursk, senza fornire dettagli specifici. Mosca ha minacciato una severa ritorsione in caso di tale incidente. Rosatom ha ulteriormente sottolineato che non si tratta solo di un pericolo per queste due centrali, ma di un rischio per i principi fondamentali dell'IAEA sulla sicurezza nucleare, che potrebbe causare danni permanenti alla reputazione dell'energia nucleare a livello globale.

Non è chiaro se l'avanzata ucraina miri alla centrale nucleare di Kursk. La Russia ha rafforzato la protezione della centrale, situata a circa 60 chilometri dal confine ucraino, e ha temporaneamente ritirato i lavoratori che costruivano due nuovi reattori per motivi di sicurezza.

Zaporizhzhia sotto tensione costante

Secondo l'IAEA, la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia, attualmente sotto il controllo russo in Ucraina, è stata gravemente compromessa dopo un attacco nelle vicinanze. Un'esplosione vicino alla zona di sicurezza è stata causata da un drone che trasportava un esplosivo, stimano gli esperti dell'IAEA. "Ancora una volta assistiamo a un'intensificazione delle minacce alla sicurezza nucleare alla centrale nucleare di Zaporizhzhia", ha avvertito il direttore generale dell'IAEA, Rafael Grossi. remaining "estremamente preoccupato" e chiama alla prudenza da entrambe le parti.

I testimoni riferiscono che la regione intorno alla centrale è stata altamente contesa la scorsa settimana e non c'è indicazione che i combattimenti siano diminuiti. Sono stati segnalati danni vicino alla centrale più volte di recente. "Le centrali nucleari sono resistenti ai

