- L'opera di Banksy è ripresa a Londra

Sembra che l'animale stia premendo sulla parte posteriore dell'auto con la sua forza: A Londra, un'opera di Banksy con un bovino è apparsa per l'ottavo giorno consecutivo. L'enigmatico artista di strada ha pubblicato una foto del rinoceronte sul suo account Instagram, rivendicando così le sue azioni. Rilasciare così tante opere in così poco tempo è qualcosa di nuovo per l'artista misterioso.

Il rinoceronte - spray-paintato in tipico stile Banksy su un muro nell'est della capitale britannica - sembra tentare di montare un'auto in panne. Un cono stradale sul cofano dell'auto lo fa anche assomigliare un po' a un rinoceronte.

Un nuovo animale ogni giorno

Da una settimana, Banksy sorprende i londinesi con una nuova opera animale ogni giorno - non ha ancora fornito un titolo o una spiegazione per questo "zoo".

Prima è apparsa una capra di montagna a Kew, nel sud-ovest di Londra, seguita da due elefanti nel distretto di Chelsea, nell'ovest di Londra. Da allora sono seguiti tre scimmie, un lupo, pellicani, un gatto e, più recentemente - sulle finestre di una vetrina della polizia - un banco di piranha. I londinesi aspettano con ansia il prosieguo dello zoo.

Due delle opere sono già scomparse: il gatto che si stava stirando, spray-paintato da Banksy su un cartellone pubblicitario fatiscente in una strada del nord-ovest di Londra, è stato rimosso per motivi di sicurezza dopo un breve periodo. Il proprietario ha promesso di donare il gatto a una galleria d'arte. Il lupo che ululava, spray-paintato su una parabola satellitare nel distretto di Peckham, nel sud-est di Londra, è stato rimosso da alcuni uomini. Questo sembra essere un caso di furto.

despite his artworks fetching high millions at auctions, Banksy's identity remains a mystery. The artist hails from Bristol - nothing more is known. Speculations about his real name persist, but so far, none have been confirmed.

L'interesse per le quotidiane apparizioni di animali di Banksy ha portato gente da tutta Londra a vedere le nuove creazioni. Queste inattese aggiunte al paesaggio dell'arte di strada della città hanno scatenato molte conversazioni tra la gente, ciascuno che specula sul significato della serie.

Leggi anche: